親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台將征戰日職
NBA
林書豪專區
MLB
棒球
棒協賽事特報
籃球
綜合
路跑

森林祕境淪「糞便廚餘濃湯」 又因1枚信號彈熱議

SBL／洪志善三分球射垮台啤 富邦3連勝首冠聽牌

運動筆記Dada Run 新竹場, 我跟彌勒佛有個約醫護鐵人保護你的賽道安全
健行筆記【中央尖】人生中爬過最困難的百岳 溯溪、攀爬、高繞樣樣來往山的方向（登山影片分享）
NBA賽事懶人包 (5月7日)賽事精華- 火箭 vs. 勇士 (5月7日)

SBL／洪志善三分球射垮台啤 富邦3連勝首冠聽牌

2019-05-07 21:09聯合報 記者林宋以情╱即時報導

洪志善末節連飆三記三分球，全場18分全是三分出手。記者鄭超文／攝影
洪志善末節連飆三記三分球，全場18分全是三分出手。記者鄭超文／攝影
分享
在高雄巨蛋吞下二連敗，台啤SBL總冠軍賽系列賽與富邦勇士第三戰，7日移師新莊體育館力拚勝場。前兩戰三分外線低迷的愛德（Seskus Edvinas），卻只打了三節好球，末節遭洪志善連3記三分球射垮，此役飆進6記三分彈，率領富邦87：78擊敗台啤笑納三連勝，搶下聽牌優勢。

系列賽0：2的台啤，回歸北台灣再戰，開賽展現贏球企圖，在雙洋將愛德（Seskus Edvinas）、塞瑟夫（Ihor Zaytsev）「歐洲連線」開火下，首節拉出14：4攻勢。愛德上半場就三分球彈無虛發3投3中，攻下全場最佳14分。

不過次節前三分鐘，台啤卻進攻當機，富邦洋將賈西亞（Charles Garcia）找回手感，加上洪志善外線冷箭，回敬13：3攻勢，上半場結束前，張伯維兩罰俱中逆轉超前，反倒取得1分領先。

易籃再戰，尋求隊史首冠的富邦多點開花，台啤進攻端相對單調，僅靠著雙洋將拉鋸。末節愛德、王皓吉連兩記三分球，富邦則有林郅為連兩記中距離跳投。雙方戰況陷入膠著，倒數4分鐘，「小胖」洪志善手感發燙，連飆3記三分球，將領先擴大到8分差。

倒數1分02秒，愛德右邊45度角三分球響哨卻三罰盡末，搶下籃板的王皓吉飆進三分，但回頭蔡文誠接獲助攻，倒數26秒籃下放進兩分，關鍵時刻愛德搶投三分未果，台啤啟用犯規戰術，無奈王子綱最後一擊發生失誤，讓富邦收下三連勝。

愛德攻下全場最佳28分、6助攻，富邦洪志善18分得分全來自三分球，賈西亞20分、18籃板，林書緯10分。

洪志善末節連飆三記三分球，全場18分全是三分出手。記者鄭超文／攝影
洪志善末節連飆三記三分球，全場18分全是三分出手。記者鄭超文／攝影
分享

台啤洋將愛德。記者鄭超文／攝影
台啤洋將愛德。記者鄭超文／攝影
分享

台啤洋將愛德突破遭到包夾。記者鄭超文／攝影
台啤洋將愛德突破遭到包夾。記者鄭超文／攝影
分享

台啤洪志善
❤.母親節快樂.❤ 家樂福仟元禮券等你領 帶媽媽血拚去

相關新聞

NBA／22投7中沒在怕 厄文：應該出手30次

2019-05-07 20:23

NBA／哈登飆38分力壓勇士 火箭扳平系列賽

2019-05-07 12:21

NBA／勇士客場連敗不怕 格林：球隊氣氛很好

2019-05-07 16:03

NBA／對勇士平均得分追平詹皇 哈登：全力拚搏

2019-05-07 15:27

雷納德季後賽大驚奇 重現布萊恩顛峰時刻

2019-05-07 07:00

NBA／公鹿率先聽牌 米道頓：我們和去年不同

2019-05-07 11:43

NBA／聽兩天雜音 柯瑞轟30分反彈

2019-05-07 16:40

NBA 2019季後賽對戰表─西區

2019-05-07 12:07

NBA 2019季後賽對戰表─東區

2019-05-07 09:30

NBA／泰隆魯即將接掌湖人？合約細節待確認

2019-05-07 18:24

NBA／火箭如NFL球員粗壯 柯爾：勇士像排球員

2019-05-07 17:55

NBA／扳平戰局不滿足 保羅：火箭要更好

2019-05-07 17:16

NBA／季後賽突破4千分 杜蘭特：期待第五戰

2019-05-07 15:13

NBA／認證杜蘭特身手 貝佛利：聯盟最佳球員

2019-05-07 15:08

NBA／安戴托昆波數據爆發 賈霸後隊史第2人

2019-05-07 12:45

NBA／故意擺爛拼狀元籤？ 席佛：腐蝕我們聯盟

2019-05-07 11:26

NBA／雷納德季後賽火熱演出 續留暴龍機會大增

2019-05-07 10:59

NBA／哈登18分領軍 火箭上半場領先勇士

2019-05-07 10:55

NBA／KD、湯普森2擇1 美媒預告勇士人事地震

2019-05-07 10:35

丹東尼勇於變陣 火箭拼命一勝後的勇士挑戰

2019-05-07 10:05

NBA／字母哥爆扣飆39分 公鹿搶先聽牌

2019-05-07 09:51

NBA／預告本季復出 卡珍斯：期待美好結局

2019-05-07 08:59

NBA／東、西區老二同日扳平 雷納德寫史詩數據

2019-05-06 23:41

NBA／要西蒙斯、安比德更強勢 巴特勒：別傳球

2019-05-06 21:32

NBA／錯過聽牌 里拉德：至少主場拿到一勝

2019-05-06 17:55

罰球吹判影響戰局？ G3看綠衫軍困境與聯盟趨勢

2019-05-06 11:33

席亞康爆紅之路 喀麥隆內戰見真章

2019-05-02 07:00

火箭山窮水盡想翻身 莫忘手中還有一張好牌

2019-05-02 07:00

G1防守分勝負 勇士死亡五小的陣形優勢

2019-05-01 09:55

快艇6戰逼出最強勇士 再戰火箭攻守拆招分析

2019-04-29 12:20

76人、暴龍18年後再對決 單打天賦的極致交鋒

2019-04-29 10:52

火箭vs.勇士 三大決勝點拚勝負

2019-04-29 07:00

雷聲大雨點小 衛斯特布魯克的變與不變

2019-04-27 10:00

全勝勁旅正面交鋒 王者之鹿將是真正綠色盟主

2019-04-26 07:00

尋找歐拉迪波的「羅賓」 溜馬陣容今夏恐大風吹

2019-04-24 10:50

慘遭拓荒者修理 衛少是最被高估的巨星

2019-04-23 07:00

復仇死神杜蘭特領軍 勇士繃緊神經的優化

2019-04-21 10:20

公鹿擁字母哥笑傲天下 活塞幾乎淪為陪打

2019-04-19 07:00

快艇史詩級大逆轉 勇士究竟出了哪些狀況？

2019-04-18 18:35
看更多

熱門文章

NBA／哈登飆38分力壓勇士 火箭扳平系列賽

2019-05-07 12:21

NBA／KD、湯普森2擇1 美媒預告勇士人事地震

2019-05-07 10:35

NBA／預告本季復出 卡珍斯：期待美好結局

2019-05-07 08:59

NBA／字母哥爆扣飆39分 公鹿搶先聽牌

2019-05-07 09:51

丹東尼勇於變陣 火箭拼命一勝後的勇士挑戰

2019-05-07 10:05

雷納德季後賽大驚奇 重現布萊恩顛峰時刻

2019-05-07 07:00

MLB／功夫熊貓盜壘、開轟又登板 114年來首人

2019-05-07 05:41

NBA／雷納德季後賽火熱演出 續留暴龍機會大增

2019-05-07 10:59

NBA／認證杜蘭特身手 貝佛利：聯盟最佳球員

2019-05-07 15:08

NBA／聽兩天雜音 柯瑞轟30分反彈

2019-05-07 16:40

NBA／故意擺爛拼狀元籤？ 席佛：腐蝕我們聯盟

2019-05-07 11:26

NBA／公鹿率先聽牌 米道頓：我們和去年不同

2019-05-07 11:43

NBA／對勇士平均得分追平詹皇 哈登：全力拚搏

2019-05-07 15:27

NBA／勇士客場連敗不怕 格林：球隊氣氛很好

2019-05-07 16:03

NBA／要西蒙斯、安比德更強勢 巴特勒：別傳球

2019-05-06 21:32

NBA／季後賽突破4千分 杜蘭特：期待第五戰

2019-05-07 15:13

NBA／安戴托昆波數據爆發 賈霸後隊史第2人

2019-05-07 12:45

NBA／扳平戰局不滿足 保羅：火箭要更好

2019-05-07 17:16

NBA／哈登18分領軍 火箭上半場領先勇士

2019-05-07 10:55

NBA／泰隆魯即將接掌湖人？合約細節待確認

2019-05-07 18:24

中職／索沙很討厭 中信兄弟教頭：希望韓職簽走

2019-05-07 18:21

日職／陽岱鋼首局長打搶分 巨人大勝

2019-05-06 23:50

MLB／林子偉韌帶拉傷加骨挫傷 短期無緣復出

2019-05-07 09:44

日職／冬盟霸主轟不停 村上將與哥吉拉同留名

2019-05-07 07:00

NBA／東、西區老二同日扳平 雷納德寫史詩數據

2019-05-06 23:41

NBA 2019季後賽對戰表─西區

2019-05-07 12:07

中職／猿求季冠軍5連霸 大象要攔路

2019-05-06 23:44

MLB／光芒捕蛇戰績聯盟最佳 票房卻創新低

2019-05-07 11:04

MLB／下一戰就復出？ 大谷飛往底特律會合天使

2019-05-07 05:57

羽球／「世界球后」戴資穎超殺 預告攻佔台北101

2019-05-07 18:34

MiLB／教頭留下好印象 黃暐傑暫回3A

2019-05-06 23:46

NBA 2019季後賽對戰表─東區

2019-05-07 09:30

SBL／台啤場邊尬星光 林志傑、劉錚現身助陣

2019-05-07 20:06

MLB／大物新秀杉賽爾貨真價實 紅人未來主砲有影

2019-05-07 14:30

MLB／今日戰績表 小熊牛棚放火馬林魚終於10勝

2019-05-07 14:45

NBA／22投7中沒在怕 厄文：應該出手30次

2019-05-07 20:23

王貞治盃青棒／跌倒處重新爬起 彭宇豪率嘉縣進8強

2019-05-07 13:44

羽球全團賽／來看戴資穎！ 甲組賽事眾星雲集

2019-05-07 18:47

NBA／火箭如NFL球員粗壯 柯爾：勇士像排球員

2019-05-07 17:55

SBL／洪志善三分球射垮台啤 富邦3連勝首冠聽牌

2019-05-07 21:09
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top