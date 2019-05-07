SBL／洪志善三分球射垮台啤 富邦3連勝首冠聽牌

2019-05-07 21:09 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



洪志善末節連飆三記三分球，全場18分全是三分出手。記者鄭超文／攝影 分享 facebook 在高雄巨蛋吞下二連敗，台啤SBL總冠軍賽系列賽與富邦勇士第三戰，7日移師新莊體育館力拚勝場。前兩戰三分外線低迷的愛德（Seskus Edvinas），卻只打了三節好球，末節遭洪志善連3記三分球射垮，此役飆進6記三分彈，率領富邦87：78擊敗台啤笑納三連勝，搶下聽牌優勢。

系列賽0：2的台啤，回歸北台灣再戰，開賽展現贏球企圖，在雙洋將愛德（Seskus Edvinas）、塞瑟夫（Ihor Zaytsev）「歐洲連線」開火下，首節拉出14：4攻勢。愛德上半場就三分球彈無虛發3投3中，攻下全場最佳14分。

不過次節前三分鐘，台啤卻進攻當機，富邦洋將賈西亞（Charles Garcia）找回手感，加上洪志善外線冷箭，回敬13：3攻勢，上半場結束前，張伯維兩罰俱中逆轉超前，反倒取得1分領先。

易籃再戰，尋求隊史首冠的富邦多點開花，台啤進攻端相對單調，僅靠著雙洋將拉鋸。末節愛德、王皓吉連兩記三分球，富邦則有林郅為連兩記中距離跳投。雙方戰況陷入膠著，倒數4分鐘，「小胖」洪志善手感發燙，連飆3記三分球，將領先擴大到8分差。

倒數1分02秒，愛德右邊45度角三分球響哨卻三罰盡末，搶下籃板的王皓吉飆進三分，但回頭蔡文誠接獲助攻，倒數26秒籃下放進兩分，關鍵時刻愛德搶投三分未果，台啤啟用犯規戰術，無奈王子綱最後一擊發生失誤，讓富邦收下三連勝。

愛德攻下全場最佳28分、6助攻，富邦洪志善18分得分全來自三分球，賈西亞20分、18籃板，林書緯10分。 洪志善末節連飆三記三分球，全場18分全是三分出手。記者鄭超文／攝影 分享 facebook

台啤洋將愛德。記者鄭超文／攝影 分享 facebook