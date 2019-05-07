親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台將征戰日職
NBA
林書豪專區
MLB
棒球
棒協賽事特報
籃球
綜合
路跑

衛星影像曝光！大陸造第3艘航空母艦 規模亞洲第一

運動筆記Dada Run 新竹場, 我跟彌勒佛有個約醫護鐵人保護你的賽道安全
健行筆記往山的方向（登山影片分享）走向珠穆朗瑪---Part7 馬卡魯低地營
NBA賽事懶人包 (5月7日)賽事精華- 火箭 vs. 勇士 (5月7日)

NBA／扳平戰局不滿足 保羅：火箭要更好

2019-05-07 17:16聯合報 記者曾思儒╱即時報導

保羅(前)上籃進攻。 歐新社
保羅(前)上籃進攻。 歐新社
分享
「是的，我們贏下比賽，但我們還要更好。」火箭隊球星保羅（Chris Paul）在球隊今天第4戰以112：108擊敗衛冕軍勇士隊後提到，扳平戰局還不能開心，接續才是硬戰的開始。

「我們都清楚，再回到灣區，他們可能不會再錯過這些出手機會。」保羅說。

他提到的出手機會是勇士球星柯瑞（Stephen Curry）、杜蘭特（Kevin Durant）今天讀秒階段的大空檔，兩人最後1分鐘合計5次外線機會，只有柯瑞投進一球。

火箭第四節其實表現也不佳，球隊祭出小陣容，希望創造更多空間和空檔，但最後20投失手16球，一度有2分多鐘得分掛零，讓勇士將兩位數落後慢慢追上，要不是「大鬍子」哈登（James Harden）最後11.5秒兩罰中1罰進保險分，勇士雙星又接連外線失手，勝負難料。

哈登今天攻下全場最高38分外帶10籃板，第四節外線6投盡墨的他表示，儘管第四節進攻有些當機，球隊仍撐過拉鋸戰況，「只能24分，不管是哪個對手，都是很好的一節，但對上的是勇士，這又更好了，我們雖然只拿19分，但幸運的是有第三節打下的基礎。」

今天貢獻10分的火箭替補後衛瑞佛斯（Austin Rivers）透露，一度以為戰局會再進入延長賽，還好幸運女神站在火箭這方。

勇士柯瑞哈登
❤.母親節快樂.❤ 家樂福仟元禮券等你領 帶媽媽血拚去

相關新聞

NBA／哈登飆38分力壓勇士 火箭扳平系列賽

2019-05-07 12:21

NBA／勇士客場連敗不怕 格林：球隊氣氛很好

2019-05-07 16:03

NBA／對勇士平均得分追平詹皇 哈登：全力拚搏

2019-05-07 15:27

雷納德季後賽大驚奇 重現布萊恩顛峰時刻

2019-05-07 07:00

NBA／公鹿率先聽牌 米道頓：我們和去年不同

2019-05-07 11:43

NBA／聽兩天雜音 柯瑞轟30分反彈

2019-05-07 16:40

NBA／季後賽突破4千分 杜蘭特：期待第五戰

2019-05-07 15:13

NBA／認證杜蘭特身手 貝佛利：聯盟最佳球員

2019-05-07 15:08

NBA／KD、湯普森2擇1 美媒預告勇士人事地震

2019-05-07 10:35

NBA／故意擺爛拼狀元籤？ 席佛：腐蝕我們聯盟

2019-05-07 11:26

NBA／雷納德季後賽火熱演出 續留暴龍機會大增

2019-05-07 10:59

NBA 2019季後賽對戰表─西區

2019-05-07 12:07

NBA 2019季後賽對戰表─東區

2019-05-07 09:30

NBA／泰隆魯即將接掌湖人？合約細節待確認

2019-05-07 18:24

NBA／火箭如NFL球員粗壯 柯爾：勇士像排球員

2019-05-07 17:55

NBA／安戴托昆波數據爆發 賈霸後隊史第2人

2019-05-07 12:45

NBA／哈登18分領軍 火箭上半場領先勇士

2019-05-07 10:55

丹東尼勇於變陣 火箭拼命一勝後的勇士挑戰

2019-05-07 10:05

NBA／字母哥爆扣飆39分 公鹿搶先聽牌

2019-05-07 09:51

NBA／預告本季復出 卡珍斯：期待美好結局

2019-05-07 08:59

NBA／東、西區老二同日扳平 雷納德寫史詩數據

2019-05-06 23:41

NBA／要西蒙斯、安比德更強勢 巴特勒：別傳球

2019-05-06 21:32

NBA／錯過聽牌 里拉德：至少主場拿到一勝

2019-05-06 17:55

罰球吹判影響戰局？ G3看綠衫軍困境與聯盟趨勢

2019-05-06 11:33

席亞康爆紅之路 喀麥隆內戰見真章

2019-05-02 07:00

火箭山窮水盡想翻身 莫忘手中還有一張好牌

2019-05-02 07:00

G1防守分勝負 勇士死亡五小的陣形優勢

2019-05-01 09:55

快艇6戰逼出最強勇士 再戰火箭攻守拆招分析

2019-04-29 12:20

76人、暴龍18年後再對決 單打天賦的極致交鋒

2019-04-29 10:52

火箭vs.勇士 三大決勝點拚勝負

2019-04-29 07:00

雷聲大雨點小 衛斯特布魯克的變與不變

2019-04-27 10:00

全勝勁旅正面交鋒 王者之鹿將是真正綠色盟主

2019-04-26 07:00

尋找歐拉迪波的「羅賓」 溜馬陣容今夏恐大風吹

2019-04-24 10:50

慘遭拓荒者修理 衛少是最被高估的巨星

2019-04-23 07:00

復仇死神杜蘭特領軍 勇士繃緊神經的優化

2019-04-21 10:20

公鹿擁字母哥笑傲天下 活塞幾乎淪為陪打

2019-04-19 07:00

快艇史詩級大逆轉 勇士究竟出了哪些狀況？

2019-04-18 18:35

下剋上正流行 暴龍要提防成最大苦主

2019-04-18 07:00

年度最佳教練人選 還有人比布丹霍澤更好？

2019-04-17 07:00
看更多

熱門文章

NBA／哈登飆38分力壓勇士 火箭扳平系列賽

2019-05-07 12:21

NBA／KD、湯普森2擇1 美媒預告勇士人事地震

2019-05-07 10:35

NBA／預告本季復出 卡珍斯：期待美好結局

2019-05-07 08:59

NBA／字母哥爆扣飆39分 公鹿搶先聽牌

2019-05-07 09:51

丹東尼勇於變陣 火箭拼命一勝後的勇士挑戰

2019-05-07 10:05

雷納德季後賽大驚奇 重現布萊恩顛峰時刻

2019-05-07 07:00

MLB／功夫熊貓盜壘、開轟又登板 114年來首人

2019-05-07 05:41

NBA／故意擺爛拼狀元籤？ 席佛：腐蝕我們聯盟

2019-05-07 11:26

NBA／雷納德季後賽火熱演出 續留暴龍機會大增

2019-05-07 10:59

NBA／要西蒙斯、安比德更強勢 巴特勒：別傳球

2019-05-06 21:32

NBA／公鹿率先聽牌 米道頓：我們和去年不同

2019-05-07 11:43

NBA／對勇士平均得分追平詹皇 哈登：全力拚搏

2019-05-07 15:27

NBA／勇士客場連敗不怕 格林：球隊氣氛很好

2019-05-07 16:03

NBA／安戴托昆波數據爆發 賈霸後隊史第2人

2019-05-07 12:45

NBA／季後賽突破4千分 杜蘭特：期待第五戰

2019-05-07 15:13

NBA／哈登18分領軍 火箭上半場領先勇士

2019-05-07 10:55

NBA／認證杜蘭特身手 貝佛利：聯盟最佳球員

2019-05-07 15:08

日職／陽岱鋼首局長打搶分 巨人大勝

2019-05-06 23:50

MLB／林子偉韌帶拉傷加骨挫傷 短期無緣復出

2019-05-07 09:44

日職／冬盟霸主轟不停 村上將與哥吉拉同留名

2019-05-07 07:00

中職／兄弟36轟穩居龍頭 一分差比賽很會贏

2019-05-06 20:01

NBA／聽兩天雜音 柯瑞轟30分反彈

2019-05-07 16:40

NBA／東、西區老二同日扳平 雷納德寫史詩數據

2019-05-06 23:41

MLB／黃暐傑對左右打數據差不多 遊騎兵教頭：奇特

2019-05-06 20:03

NBA／錯過聽牌 里拉德：至少主場拿到一勝

2019-05-06 17:55

日職／陽岱鋼首安進帳打點 坂本雙響砲轟垮橫濱

2019-05-06 19:04

NBA 2019季後賽對戰表─西區

2019-05-07 12:07

中職／猿求季冠軍5連霸 大象要攔路

2019-05-06 23:44

NBA／扳平戰局不滿足 保羅：火箭要更好

2019-05-07 17:16

MLB／光芒捕蛇戰績聯盟最佳 票房卻創新低

2019-05-07 11:04

MLB／下一戰就復出？ 大谷飛往底特律會合天使

2019-05-07 05:57

MiLB／教頭留下好印象 黃暐傑暫回3A

2019-05-06 23:46

NBA／泰隆魯即將接掌湖人？合約細節待確認

2019-05-07 18:24

NBA 2019季後賽對戰表─東區

2019-05-07 09:30

高球／劉嬿選拔賽並列第一 獲美國女子公開賽資格

2019-05-06 21:19

MLB／大物新秀杉賽爾貨真價實 紅人未來主砲有影

2019-05-07 14:30

MLB／今日戰績表 小熊牛棚放火馬林魚終於10勝

2019-05-07 14:45

中職／索沙很討厭 中信兄弟教頭：希望韓職簽走

2019-05-07 18:21

網球╱睽違3年 費德勒重返馬德里網賽

2019-05-07 15:30

高球／川普頒總統自由獎章 伍茲哽咽喊媽我愛妳

2019-05-07 14:41
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top