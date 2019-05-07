NBA／扳平戰局不滿足 保羅：火箭要更好

2019-05-07 17:16 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



保羅(前)上籃進攻。 歐新社 分享 facebook 「是的，我們贏下比賽，但我們還要更好。」火箭隊球星保羅（Chris Paul）在球隊今天第4戰以112：108擊敗衛冕軍勇士隊後提到，扳平戰局還不能開心，接續才是硬戰的開始。

「我們都清楚，再回到灣區，他們可能不會再錯過這些出手機會。」保羅說。

他提到的出手機會是勇士球星柯瑞（Stephen Curry）、杜蘭特（Kevin Durant）今天讀秒階段的大空檔，兩人最後1分鐘合計5次外線機會，只有柯瑞投進一球。

火箭第四節其實表現也不佳，球隊祭出小陣容，希望創造更多空間和空檔，但最後20投失手16球，一度有2分多鐘得分掛零，讓勇士將兩位數落後慢慢追上，要不是「大鬍子」哈登（James Harden）最後11.5秒兩罰中1罰進保險分，勇士雙星又接連外線失手，勝負難料。

哈登今天攻下全場最高38分外帶10籃板，第四節外線6投盡墨的他表示，儘管第四節進攻有些當機，球隊仍撐過拉鋸戰況，「只能24分，不管是哪個對手，都是很好的一節，但對上的是勇士，這又更好了，我們雖然只拿19分，但幸運的是有第三節打下的基礎。」

今天貢獻10分的火箭替補後衛瑞佛斯（Austin Rivers）透露，一度以為戰局會再進入延長賽，還好幸運女神站在火箭這方。