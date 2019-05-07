NBA／聽兩天雜音 柯瑞轟30分反彈

2019-05-07 16:40 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



柯瑞轟30分。 美聯社 分享 facebook 勇士隊當家射手柯瑞（Stephen Curry）前一戰23投7中只拿17分，錯失多次上籃的表現引起許多討論，今天對火箭隊系列賽第4戰，他馬上以實際表現回應，全場25投12中、攻下30分，不過讀秒階段也錯失兩次外線機會，讓火箭以112：108扳平戰局。

柯瑞賽後說，最近這48小時的感覺十分有趣，「聽到很多關於我這個系列賽的討論和雜音，我把這視為前進的動力，了解我的能力在哪。」

他也提到，自己表現可以更好，今天所做的嘗試就是做自己擅長的事情，毫不保留付出並接受結果，「因為我知道每晚我到底做了哪些準備。」

他第3戰三分球9投僅2中，17分是西區第二輪系列賽個人最低，不過今天首節就拿11分，儘管之後手感降溫，第四節最後1分鐘的三次外線機會只命中一球，仍得到全隊第二高分，僅次於上一戰狂轟46分，今天也有34分的隊友杜蘭特（Kevin Durant）。

勇士教頭柯爾（Steve Kerr）認為，現在是季後賽，晉級的隊伍都是聯盟一時之選，自家球隊今天沒有得到太多好的出手機會，「我們必須找到平衡，打得更專注。」

系列賽第5戰將移師勇士主場甲骨文球場，台灣時間周四（9日）早上10點半登場。