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NBA／勇士客場連敗不怕 格林：球隊氣氛很好

2019-05-07 16:03聯合報 記者曾思儒╱即時報導

格林(中)不怕客場連敗。路透
格林(中)不怕客場連敗。路透
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主場2連勝後吞下客場2連敗，勇士隊今天西區季後賽第二輪第4戰雖遭火箭隊以112：108扳平戰局，賽後不見驚慌，先發前鋒格林（Draymond Green）還透露球隊氛圍很好，沒因連吞敗場垂頭喪氣。

「我覺得我們氣氛很棒，因為每個人看著彼此，都知道我們努力的方向是正確的，我們很好，所以每個人精神都很好，覺得獲得的機會絕佳。」他還提到，同樣感覺在去年4場打完並沒出現，當時伊古達拉（Andre Iguodala）還受左膝傷勢所苦，「我們花了4場比賽來找到適合頂上他位置的球員，很多問題要得到解答，那些問題今年都沒有。」

今天攻下15分、10籃板、5助攻的格林甚至形容，現在心情十分「興奮」，因為他知道自己的領頭角色，「如果我豪不遲疑，每個人也會追隨，然後我們會獲勝，所以這對我來說很興奮。」

且勇士雖遭火箭扳平系列賽，仍握有主場優勢，系列賽第5戰將移師勇士的甲骨文球場，台灣時間周四（9日）早上10點半登場。

格林提到，第5戰要修正的就是肢體對抗，必須鞏固好籃板；兩場客場作戰，勇士團隊籃板以72：98落後火箭。

火箭今天奪勝的另個原因是勇士低迷的外線手感，全隊三分球33投僅8中，「浪花兄弟」柯瑞（Stephen Curry）和湯普森（Klay Thompson）外線合計20投僅5中，其中湯普森兩場客場更是累積31投僅11中。

「我下一場會打得更好的。」湯普森如此預告，隊友也相信他會有反彈表現，就像柯瑞前一場23投7中只拿17分，今天第4戰就砍下30分。

勇士格林湯普森
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