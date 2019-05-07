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NBA／公鹿率先聽牌 米道頓：我們和去年不同

2019-05-07 11:43聯合報 記者劉肇育╱即時報導

公鹿率先聽牌，主力之一的米道頓認為，今年球隊已展現與去年截然不同的狀態。 美聯社
公鹿率先聽牌，主力之一的米道頓認為，今年球隊已展現與去年截然不同的狀態。 美聯社
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密爾瓦基公鹿今天在客場以113：101擊敗波士頓塞爾蒂克，系列賽取得3：1聽牌優勢，對於去年系列賽在與塞爾蒂克拚戰7場遭到淘汰，公鹿米道頓（Khris Middleton）認為，今年球隊已展現與去年截然不同的狀態。

公鹿今年不僅拿下例行賽聯盟龍頭寶座，季後賽首輪更輕鬆橫掃活塞，第二輪碰上季前分區冠軍呼聲相當高的塞爾蒂克，在前四場比賽打完後取得聽牌優勢，好表現不僅讓轉任球評的傳奇球星「惡漢」巴克利（Charles Barkley）評為已是冠軍最大熱門，就連公鹿球員都自認狀態已與去年首輪就出局時不同。

「今年的改變不在於塞爾蒂克，而在我們自己身上。」今天拿下13分的米道頓說：「我們最大的不同之處，就在於完全不會害怕對手。」

面對去年打進東區冠軍賽的塞爾蒂克，公鹿今天不僅毫不懼怕對手，甚至拿出了比綠衫軍更強硬的防守與對贏球的渴望，公鹿後衛布萊德索（Eric Bledsoe ）說：「我們整場比賽幾乎都處在每球必爭的狀態，在防守端我們信任彼此，知道隊友會隨時提供援助，這讓我們保持了高強度的防守，也對對手製造了相當大的壓力。」

而塞爾蒂克名宿皮爾斯（Paul Pierce）則是批評綠衫軍小老弟的企圖心，「他們需要的不是不同的策略，而是要打得更加努力，這場比賽我很訝異，沒從他們身上看到對比賽的渴望。」

塞爾蒂克公鹿皮爾斯
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