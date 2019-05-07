NBA／雷納德季後賽火熱演出 續留暴龍機會大增

2019-05-07 10:59 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



季後賽的神級演出，讓雷納德幾乎是為自己簽訂好了下一張與暴龍的合約。 美聯社 分享 facebook

暴龍當家球星雷納德（Kawhi Leonard）來到多倫多的第一個賽季，就用在季後賽的火熱表現讓隊友與球迷完全「臣服」，雖然暴龍在季後賽能走多遠仍是未知數，不過在季後續約雷納德已是所有多倫多球迷的期待。

歷經上個賽季在馬刺的鬱鬱不得志，雷納德本季在被交易到暴龍後不僅找回昔日身手，獲得球團、隊友與球迷全力支持的他表現更勝以往，成為暴龍能在季後賽一路前行的關鍵。

他在季後賽前9場繳出平個32.3分7.7籃板3.4助攻的亮眼數據，投籃命中率與三分球命中率都在5成以上，而如此表現也讓「ESPN」記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）認為，雷納德幾乎是為自己簽訂好了下一張與暴龍的合約。

「我認為他們已與雷納德取得相當的進展，且未來會愈來愈好。」沃納羅斯基說：「他們雙方都將自己完全投入其中，當雷納德剛來到這邊時，我不確定他是否有考慮到自己在這邊的未來，但現在我認為這件事已經是雙方在認真考慮的。」

雷納德在今年夏天能跳脫合約成為非受限自由球員，不過日前沃納羅斯基也曾表示，除暴龍會極力留人外，位在洛杉磯的快艇也將成為強力競爭者，「但暴龍正在向他『銷售』勝利，儘管他們無法『銷售』更有利的地理位置與氣候環境，但當你處在這樣的球隊，就必須讓勝利成為最大的賣點。」