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NBA／KD、湯普森2擇1 美媒預告勇士人事地震

2019-05-07 10:35聯合報 記者劉肇育╱即時報導

勇士季後面臨留人大戰，杜蘭特與湯普森恐怕只能二擇一，球團也已提早做準備。 歐新社
勇士季後面臨留人大戰，杜蘭特與湯普森恐怕只能二擇一，球團也已提早做準備。 歐新社
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即使與休士頓火箭的系列賽仍未打完，但衛冕軍金州勇士的人事異動傳聞卻不曾間斷，尤其是球隊明星前鋒杜蘭特（Kevin Durant）的未來動向更是引起各界高度關注，美國媒體在今天報導，勇士球團已提早為杜蘭特的離隊進行鋪路，球團將難免一場人事大地震。

在幫助勇士完成二連霸後，杜蘭特今年夏天將成為非受限自由球員，在今年賽季期間就已經多次傳出他可能離隊的傳聞，其中又以名門尼克最有可能是他的新落腳處。

而「ESPN」記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）在近日參與節目錄製時就談到了勇士季後可能面臨的人事異動，其中包括勇士球團已提前為杜蘭特離隊進行鋪路，「我認為勇士已經在為他們季後地震級的人事異動在做準備了。」

沃納羅斯基強調，除了杜蘭特外，浪花兄弟之一的湯普森（Klay Thomposn）也將是勇士亟欲留下的對象，不過在他與杜蘭特可能僅能二擇一的情況下，勇士的異動將是在所難免，「如果勇士向湯普森提出一張5年1.9億美元的合約，那麼湯普森是很有可能留下的，但如果勇士的價碼低於這個數字，那他很有可能投入自由市場，甚至選擇去洛杉磯，加入快艇。」

勇士杜蘭特湯普森
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