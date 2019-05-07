NBA／字母哥爆扣飆39分 公鹿搶先聽牌

2019-05-07 09:51 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



公鹿安戴托昆波拿下39分16籃板，綠衫軍就是拿他沒辦法。 美聯社 分享 facebook

《季後賽東區對戰表》

《季後賽西區對戰表》

在季後賽第二輪前三戰打完後取得2：1領先的密爾瓦基公鹿，今天繼續在波士頓塞爾蒂克主場攻城掠地，在首節一度落後的情況下，公鹿在二、三節以安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）領軍下展開猛攻逆轉戰局，終場就以113：101擊敗塞爾蒂克，系列賽取得3：1聽牌優勢。

塞爾蒂克在回到主場的首戰遭到安戴托昆波拿下準大三元的成績擊退後，今天迎回因左斜腹肌撕裂傷缺席近一個月的防守悍將史馬特（Marcus Smart），而首節塞爾蒂克也在多點開花的攻勢下一度取得雙位數領先優勢。

缺席近一個月的防守悍將史馬特傷癒復出，仍無助綠衫軍取勝。 美聯社 分享 facebook

但易籃後公鹿逐漸找回進攻手感，安戴托昆波先是聯手米羅蒂奇（Nikola Mirotic）逆轉比分，隨後布萊德索（Eric Bledsoe）、希爾（George Hill）等人也加入搶分行列，單節拉出33：23的攻勢，反倒取得8分領先優勢。

末節塞爾蒂克雖然一度靠著霍福特（Al Horford）接連取分與泰托姆（Jayson Tatum）的三分球追到5分差距，但防守端卻也無法壓制安戴托昆波，讓他完成三分打還兩度上演記精彩爆扣，其中包括比賽最後51.6秒的三分打重扣，讓雙方又回到13分差距，澆熄了綠衫軍的反撲氣燄，終場公鹿就以12分差距在塞爾蒂克主場帶走2連勝，系列賽取得3：1聽牌優勢。

公鹿安戴托昆波拿下39分16籃板，對於球隊在上半場手感不佳的情況下，下半場仍靠著防守取勝，他在賽後表示，這是一場靠著團隊拿下的勝利，接下來回到主場他們也會繼續保持節奏；拿下13分7助攻的米道頓（Khris Middleton）也說：「今天兩隊都打得相當艱困且節奏較緩慢，幸好在下半場我們把握住較好的機會。」

塞爾蒂克先發五虎得分都上雙，但拿下最高分23分的主控厄文，卻是22投7中的糟糕投籃表現，塞爾蒂克團隊命中率僅3成78，三分球更只有41投9中。