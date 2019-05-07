NBA／預告本季復出 卡珍斯：期待一個美好結局

2019-05-07 08:59 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



金州勇士明星中鋒卡珍斯（DeMarcus Cousins）在季後賽首輪第二戰發生左腿股四頭肌撕裂傷後，原傳出賽季將提前報銷，但昨天勇士主帥柯爾（Steve Kerr）卻透露卡珍斯仍有希望在「本季」復出，而卡珍斯在今天也強調，希望能讓本季有一個完美的結局。

在上半季都因養傷缺陣後，勇士卡珍斯在一月中復出後狀態持續回升，但在季後賽首輪第二戰對戰快艇僅出賽4分鐘，他就在因為左腿傷勢退場，且傳出賽季可能因此提前落幕。

不過勇士主帥柯爾在昨天卻透露，只要球隊本賽季走得夠遠，復原狀況良好的卡珍斯仍有希望復出，而卡珍斯在今天也證實確實有這樣的想法，「對我來說，我可不打算坐著結束賽季，雖然我不確定是否能夠實現，但對我來說坐在板凳是個最壞的打算，我仍期待一個美好的結局，不過一切仍必須等待。」

卡珍斯透露，這次的傷勢並不像之前的阿基里斯腱傷勢一樣需要開刀治療，這也讓他對於復出一直抱持期待，「當他們告訴我傷勢的嚴重性時，我就很有信心，雖然這又是一次的受傷，但狀況跟之前並不同，不過在這個時間點確實會讓人感到沮喪，但這就是比賽的一部分，我不是第一個也不會是最後一個發生這種事的人。」

雖然過去一段時間卡珍斯因受傷情緒大受影響，不過一些年輕球員的話卻激勵了他，「許多年輕球員說我激勵了他們，我以前從未聽過這樣的話，這讓我感到相當興奮，也代表大家認同我的渴望和用心，現在的我已經知道如何戰勝傷病，做好自己。」