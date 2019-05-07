雷納德季後賽大驚奇 重現布萊恩顛峰時刻

多倫多暴龍前鋒雷納德打了九場季後賽，他的球員效率值(PER)高達32.2，排名季後賽所有球員第一，比例行賽25.9高出兩個檔次。(PER：球員場上各項攻防數據的綜合評估，用來展現一名球員在球場上價值和貢獻，數值愈高，攻防能力愈強大)

對費城76人系列賽四戰雷納德一共砍進152分，場均38分、9籃板、4助攻，投籃命中率6成2，三分球命中率4成8，這個系列賽球員效率值超過34，這是歷史級新高。雷納德幾乎是靠一個人的能力帶領暴龍突破板凳失能，內線和外線手感盡失困境，對76人系列賽扳成2：2平手。雷納德拯救暴龍教練諾斯和整支球隊。

暴龍前鋒雷納德(中)在對76人的4場比賽中大發神威，如亂軍之中得分如探囊取物耳！76人對他的攻勢一籌莫展。 美聯社 分享 facebook

今年季後賽雷納德場均32.3分、7.7籃板、3.4助攻，雷納德不斷用「無解」各種個人進攻方式幫助暴龍打開僵局，脫離困境。今年季後賽雷納德打得就像前湖人傳奇球星布萊恩(Kobe Bryant)一樣神奇。無解的進攻招數和方式，超強硬防守，幾近無懈可擊的表現，雷納德沒有大三元那般全能，但他給暴龍帶來的幫助和攻防兩端的作用，無人能比。

暴龍後衛羅瑞說：「我必須打得更出色，全力幫助雷納德和球隊，他已經為球隊付出所有，他打得如此完美，無懈可擊」。

TNT電視球評巴克里一直是雷納德的支持者。巴克里認為，雷納德正在打出超級球星的表現，他最近打得就像聯盟最佳球員。

暴龍控衛羅瑞在對76人的系列戰中有些失常，還好有雷納德史詩級的演出，要不然暴龍可能已經提早放假。 美聯社 分享 facebook

暴龍對76人系列賽陷入所所未見的低迷，原本效率奇高，個個都是奇兵的板凳，整個系列賽全面熄火。主力控球羅瑞對76人系列賽場均只有12.5分，投籃命中率3成7，三分球命中率1成6。例行賽經常有神來之筆的替補後衛范弗利特，對76人系列賽四場球一共只得4分，三分球7投0中，13投1中，簡直失常到離奇。如果不是雷納德的「超人表現」帶動，暴龍很可能早就陷入更大困境。

例行賽年度MVP兩大熱門是公鹿字母哥和火箭後衛哈登，季後賽聯盟最佳球員現在被擺進討論的是雷納德、勇士前鋒杜蘭特、金塊中鋒約柯奇三人。暴龍需要其他球員打出狀況，幫助雷納德，如果暴龍還是只靠雷納德個人單打帶動，這個系列賽對暴龍晉級相當不利。

金塊中鋒約柯奇在對拓荒者系列戰中也打出怪物般的成績，剛好在西區跟東區的雷納德相互輝映。 美聯社 分享 facebook

「雷納德是球隊領袖，他在攻防兩端也打出聯盟最好球員的表現，但球隊需要其他人挺身而出，提供能量」暴龍教練諾斯認為雷納德正在創造神奇，他的表現和帶隊方式都很特別，他在場上就像一隻無法阻擋的猛獸。

雷納德是目前表現最好的季後賽球星，暴龍例行賽最穩定的球隊，如果你沒有看過布萊恩在季後賽呼風喚雨，無所不能的主宰力，那沒關係，雷納德正在複製布萊恩當年顛峰傳奇。

雷納德(左)目前在季後賽戰場上的主宰能力，有如顛峰時期的布萊恩(右)那麼恐怖！ 歐新社資料照片 分享 facebook

布萊恩附身的雷納德，讓暴龍前進東區決賽充滿各種可能！