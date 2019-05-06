NBA／錯過聽牌 里拉德：至少主場拿到一勝

2019-05-06 17:55 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



拓荒者錯過聽牌機會，賽後主將里拉德（Damian Lillard）難掩沮喪。 美聯社 分享 facebook

第三戰鏖戰至4度延長賽才艱辛收勝，波特蘭拓荒者隊6日卻沒把握取得系列戰3：1優勢機會，讓丹佛金塊隊以116：112勝出扳平戰局。賽後拓荒者主將里拉德（Damian Lillard）難掩沮喪。

里拉德第三戰攻下28分，尤其第三度延長時終場前兩度切入連拿4分，讓拓荒者再現奪勝曙光，第四度延長倒數18.6秒，藉著胡德（Rodney Hood）關鍵三分球命中逆轉勝。

無奈第四戰地主錯失主場贏球機會，金塊在長人約柯奇（Nikola Jokic）第四度「大三元」21分、12籃板、11助攻，攜手轟34分穆雷（Jamal Murray）帶走勝利，聯手攻下57分的拓荒者「雙槍」里拉德、麥凱倫（C.J. McCollum）只能黯然吞敗。

「這的確令人沮喪。」里拉德表示季後賽競爭激烈，戰局瞬息萬變，不可能都照著自己的劇本走，「你絕對不想讓機會就這麼溜走，但發生了就得接受，我們也只能向前看。」

不過里拉德強調，至少在主場拿下1勝，雙方2：2平手，「我們知道自己的能耐，在最後階段拿下勝利。」

拓荒者與金塊第5戰台灣時間8日10：30分登場，金塊將回到主場百事中心球場力抗拓荒者。