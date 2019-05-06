親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台將征戰日職
NBA
林書豪專區
MLB
棒球
棒協賽事特報
籃球
綜合
路跑

「大陸憑什麼綁架我？」郭台銘：現在身上什麼顏色都有

運動筆記比多巴胺更迷人的心流狀態第123屆波士頓馬拉松我的初波馬
健行筆記水漾森林小記錄，垃圾量多到驚人阿蓮五虎兄弟雪山北峰之旅
NBA賽事懶人包 (5月6日)賽事精華- 金塊 vs. 拓荒者 (5月6日)

NBA／「兩個杜蘭特」收放自如 勇士最大利器

2019-05-06 17:30世界日報 編譯組／綜合報導

杜蘭特加盟勇士隊三年，一直以來都有兩個「KD」。 美聯社
杜蘭特加盟勇士隊三年，一直以來都有兩個「KD」。 美聯社
分享

金州勇士隊5月4日在休士頓客場延長賽被火箭隊126:121搶下一勝，但在七戰四勝制仍以二勝一負領先，第四戰將於5月7日仍在休士頓舉行。如果勇士隊獲勝，就可以三勝一負聽牌，晉級西區冠軍賽機會大增。

勇士隊第三戰杜蘭特 (Kevin Durnat)攻下全隊最高46分，柯瑞（Stephen Curry）、湯普森（Klay Thompson）、格林（Draymond Green）分別只有17分、16分、19分，與杜蘭特相去甚遠。前兩戰杜蘭特分別攻下35分與29分，也是全隊最高。三場下來杜蘭特每場平均得36.6分，成為主導勇士隊力量。

杜蘭特加盟勇士隊三年，一直以來都有兩個「KD」。一個是配合勇士全隊快攻打法的KD，另一個是「我是KD」的KD。這個KD主要是投籃奇準，一個人可隻手贏球的KD。

這三年很多人看勇士隊打球，都可分辨出勇士隊的兩種打法。一種是以杜蘭特投籃為主的進攻，一種是勇士隊全隊配合的快攻。不少粉絲都在這兩種不同進行方法中徘徊，不知如何選擇。甚至有人說，最好杜蘭特與柯瑞分別上場。由於兩人分開上場，所以兩人都會表現得更好，兩種不同打法更見精采。

勇士隊以奪取五年第四冠為目標，但暗地裡大家都擔心「我是KD」的KD，選擇在季後離開勇士隊再尋新發展。如果杜蘭特真的在季後賽結束後離開，有人擔心勇士隊王朝就此結束。今年可能就是勇士隊最後一次奪冠，粉絲現在珍惜杜蘭特在勇士隊每場比賽。因為他努力將「兩個KD」合而為一，一方面配合全隊，另一方面又將投籃技巧發揮至最高點。

勇士杜蘭特KD
❤.母親節快樂.❤ 家樂福仟元禮券等你領 帶媽媽血拚去

相關新聞

NBA／暴龍雷納德主宰戰局 羅瑞：想起姚明

2019-05-06 11:09

罰球吹判影響戰局？ G3看綠衫軍困境與聯盟趨勢

2019-05-06 11:33

NBA／賽後記者會搞笑插曲 約柯奇扯掉麥克風

2019-05-06 13:44

NBA／錯過聽牌 里拉德：至少主場拿到一勝

2019-05-06 17:55

NBA／身體不適徹夜難眠 安比德：這不是我

2019-05-06 12:21

NBA／約柯奇連兩戰大三元 季後賽史上第7人

2019-05-06 14:46

NBA／雷納德數據驚人 魔術強森：他統治系列賽

2019-05-06 12:54

NBA 2019季後賽對戰表─西區

2019-05-06 09:40

NBA 2019季後賽對戰表─東區

2019-05-06 08:00

NBA／G3裁判報告 哈登最後進球是進攻犯規

2019-05-06 10:14

NBA／約柯奇大三元壓拓荒者 金塊扳平戰局

2019-05-06 09:49

NBA／柯瑞G3後生氣了 勇士樂見反彈

2019-05-06 09:07

NBA／綠衫軍利多 史馬特G4有望歸隊

2019-05-06 08:15

NBA／攻守不如火箭 勇士柯爾：若贏球像偷到一勝

2019-05-05 23:50

NBA／稱泰隆魯非最佳人選 洛時：湖人別無選擇

2019-05-05 17:52

NBA／化身影子致勝功臣 火箭上下力讚塔克

2019-05-05 17:30

NBA／約柯奇揮肘爭議 金塊主帥：他不是這種人

2019-05-05 17:01

NBA／魔術強森突然請辭 詹姆斯當下難以置信

2019-05-05 16:19

NBA／攻守都優於勇士 柯爾：火箭配得上勝利

2019-05-05 15:08

NBA／柯瑞手感冷 不拿脫臼當藉口

2019-05-05 14:13

NBA／哈登視線不清依然飆分：打出侵略性

2019-05-05 13:43

NBA／罕見禁區失手7球 柯瑞解釋最後灌籃決定

2019-05-05 13:39

席亞康爆紅之路 喀麥隆內戰見真章

2019-05-02 07:00

火箭山窮水盡想翻身 莫忘手中還有一張好牌

2019-05-02 07:00

G1防守分勝負 勇士死亡五小的陣形優勢

2019-05-01 09:55

快艇6戰逼出最強勇士 再戰火箭攻守拆招分析

2019-04-29 12:20

76人、暴龍18年後再對決 單打天賦的極致交鋒

2019-04-29 10:52

火箭vs.勇士 三大決勝點拚勝負

2019-04-29 07:00

雷聲大雨點小 衛斯特布魯克的變與不變

2019-04-27 10:00

全勝勁旅正面交鋒 王者之鹿將是真正綠色盟主

2019-04-26 07:00

尋找歐拉迪波的「羅賓」 溜馬陣容今夏恐大風吹

2019-04-24 10:50

慘遭拓荒者修理 衛少是最被高估的巨星

2019-04-23 07:00

復仇死神杜蘭特領軍 勇士繃緊神經的優化

2019-04-21 10:20

公鹿擁字母哥笑傲天下 活塞幾乎淪為陪打

2019-04-19 07:00

快艇史詩級大逆轉 勇士究竟出了哪些狀況？

2019-04-18 18:35

下剋上正流行 暴龍要提防成最大苦主

2019-04-18 07:00

年度最佳教練人選 還有人比布丹霍澤更好？

2019-04-17 07:00

遇上最不想碰的雷霆 拓荒者首輪逆境中求生存

2019-04-16 07:00

尋求突破首輪 雷霆以下犯上的可能性

2019-04-16 07:00
看更多

熱門文章

NBA／雷納德39分扳平戰局 林書豪又被冷凍

2019-05-06 07:32

NBA／G3裁判報告 哈登最後進球是進攻犯規

2019-05-06 10:14

NBA／暴龍雷納德主宰戰局 羅瑞：想起姚明

2019-05-06 11:09

NBA／約柯奇大三元壓拓荒者 金塊扳平戰局

2019-05-06 09:49

NBA／柯瑞G3後生氣了 勇士樂見反彈

2019-05-06 09:07

NBA／賽後記者會搞笑插曲 約柯奇扯掉麥克風

2019-05-06 13:44

罰球吹判影響戰局？ G3看綠衫軍困境與聯盟趨勢

2019-05-06 11:33

NBA／雷納德數據驚人 魔術強森：他統治系列賽

2019-05-06 12:54

中職／索沙讓人想起克力士 快槍俠讓比賽更好看

2019-05-06 07:00

光芒兩大新星帶頭衝 力壓基襪奪冠不是夢

2019-05-06 07:00

MLB／隨隊記者透露好消息 林子偉傷沒預期嚴重

2019-05-06 10:59

NBA／綠衫軍利多 史馬特G4有望歸隊

2019-05-06 08:15

中職／知念廣彌遭獅隊解約 來台尋夢之旅告終

2019-05-06 16:22

MLB／塞佛里諾明星賽前回不來 洋基雨中裁定勝

2019-05-06 11:46

長濱金剛馬拉松有洋蔥 跑友助她與腦麻兒跑完21公里

2019-05-05 21:10

NBA／約柯奇連兩戰大三元 季後賽史上第7人

2019-05-06 14:46

日職／王柏融退出打擊榜前10 打點仍居洋聯第9

2019-05-05 20:31

MiLB／黃暐傑下放3A 但被教頭評價有趣

2019-05-06 14:38

MLB／10天只投1局 黃暐傑再回遊騎兵3A

2019-05-06 07:33

中職／「抗壓性還滿好的」 王勝偉再見安

2019-05-05 23:59

日職／傷後首練習 王柏融盼札幌復出

2019-05-05 23:59

NBA／「兩個杜蘭特」收放自如 勇士最大利器

2019-05-06 17:30

中職／兄弟比去年同期多11勝 有望破猿隊霸業

2019-05-06 16:58

NBA 2019季後賽對戰表─西區

2019-05-06 09:40

NBA／身體不適徹夜難眠 安比德：這不是我

2019-05-06 12:21

MLB／紅人連3球開轟 前次紀錄有道奇郭泓志

2019-05-06 07:59

日職／令和菜鳥好犀利 近本光司、甲斐野央崛起

2019-05-06 07:00

NBA／攻守不如火箭 勇士柯爾：若贏球像偷到一勝

2019-05-05 23:50

NBA 2019季後賽對戰表─東區

2019-05-06 08:00

SBL／蔣淯安23分無用 富邦5分差收2連勝

2019-05-05 21:27

路跑／為不能跑的人而跑 戴資穎目標10公里

2019-05-05 21:16

日職／宋家豪阻擋西武反撲 樂天終止4連敗

2019-05-06 15:49

中職／兩分打點安打KO悍將 買嘉儀MVP等好久

2019-05-05 18:40

MLB／紅襪本周前進白宮見川普 教頭和MVP都不去

2019-05-06 10:17

王貞治盃青棒／新北林子崴欲增速 目標150公里

2019-05-05 20:20

全羽錦／台灣最大咖都要來 5月11日苗栗巨蛋競技

2019-05-06 14:46

MLB／傷癒首場先發就致勝轟 葉力奇第15發出爐

2019-05-06 08:57

SBL／台啤2連敗 周俊三：該檢討的是我

2019-05-05 22:16

SBL／台啤小分差連輸2場 三哥自認功力不如許總

2019-05-05 23:54

中職／「感謝教練相信我」 獅隊買嘉儀致勝擊

2019-05-06 00:01
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top