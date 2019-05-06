NBA／「兩個杜蘭特」收放自如 勇士最大利器

2019-05-06 17:30 世界日報 編譯組／綜合報導



杜蘭特加盟勇士隊三年，一直以來都有兩個「KD」。 美聯社 分享 facebook

金州勇士隊5月4日在休士頓客場延長賽被火箭隊126:121搶下一勝，但在七戰四勝制仍以二勝一負領先，第四戰將於5月7日仍在休士頓舉行。如果勇士隊獲勝，就可以三勝一負聽牌，晉級西區冠軍賽機會大增。

勇士隊第三戰杜蘭特 (Kevin Durnat)攻下全隊最高46分，柯瑞（Stephen Curry）、湯普森（Klay Thompson）、格林（Draymond Green）分別只有17分、16分、19分，與杜蘭特相去甚遠。前兩戰杜蘭特分別攻下35分與29分，也是全隊最高。三場下來杜蘭特每場平均得36.6分，成為主導勇士隊力量。

杜蘭特加盟勇士隊三年，一直以來都有兩個「KD」。一個是配合勇士全隊快攻打法的KD，另一個是「我是KD」的KD。這個KD主要是投籃奇準，一個人可隻手贏球的KD。

這三年很多人看勇士隊打球，都可分辨出勇士隊的兩種打法。一種是以杜蘭特投籃為主的進攻，一種是勇士隊全隊配合的快攻。不少粉絲都在這兩種不同進行方法中徘徊，不知如何選擇。甚至有人說，最好杜蘭特與柯瑞分別上場。由於兩人分開上場，所以兩人都會表現得更好，兩種不同打法更見精采。

勇士隊以奪取五年第四冠為目標，但暗地裡大家都擔心「我是KD」的KD，選擇在季後離開勇士隊再尋新發展。如果杜蘭特真的在季後賽結束後離開，有人擔心勇士隊王朝就此結束。今年可能就是勇士隊最後一次奪冠，粉絲現在珍惜杜蘭特在勇士隊每場比賽。因為他努力將「兩個KD」合而為一，一方面配合全隊，另一方面又將投籃技巧發揮至最高點。