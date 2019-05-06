NBA／身體不適徹夜難眠 安比德：這不是我

2019-05-06 12:21 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



受到身體不適影響，安比德此役表現與G3有極大落差，幾乎沒太多存在感。 路透 分享 facebook

今天第4戰前仍感不適，76人隊明星中鋒安比德（Joel Embiid）甚至傳訊息給教頭表示可能無法出賽，最終他雖有出賽但表現明顯受影響，全場7投只2中，11分表現和第3戰的命中18球、拿33分成極大反差，沒能守護主場勝利，遭暴龍隊以101：96扳平系列賽。

安比德賽後十分自責，「我應該更積極，今天和第3戰不同，我該保持積極，尤其是進攻端，都幫助隊友表現更好。」

76人教頭布朗（Brett Brown）則透露，早上6點20分就收到安比德的簡訊，「他告訴我整晚睡不好，他從沒感覺那麼難受，『我不確定能否上場，教練』，這就是我一天的開始。」

和暴龍的系列賽中，安比德第一場身體不適，第2戰前染上腸胃炎，今天則是早上6點就去打點滴，9個半小時後就迎接第4戰，無怪乎他下了這樣的註解，「這根本不是我自己。」

76人今天第四節9分18秒靠巴特勒（Jimmy Butler）外線破網，一度取得84：81領先，但接續卻也出現7分鐘沒有進球的進攻乾旱期，直到2分07秒瑞迪克（JJ Redick）才飆進三分球；在這段期間，76人9投盡墨，包括6次三分球出手，還出現3次失誤，只靠罰球拿下3分。

安比德成76人這段得分乾旱的主角之一，他第四節除2投0中，6罰也失手3球，還出現2失誤和4次犯規，讓暴龍中鋒小加索（Marc Gasol）和伊巴卡（Serge Ibaka）找到機會。

暴龍是否找到破解安比德的方法？76人後衛西蒙斯（Ben Simmons）不擔心，他說：「他會準備好，也有預期如此，顯然他今天有點虛弱，這也有影響。」根據《ESPN》數據統計，76人今天禁區37次出手只有17中，不只是球隊今年季後賽最差，放到整季也是第5糟。

系列賽第5戰兩天後就要登場，76人盼安比德能重現主宰力，巴特勒挑明說，安比德表現左右球隊勝負，希望禁區大將打得更積極，「他現在有點不舒服，所以我們能有一天讓他好轉。」