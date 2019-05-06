NBA／暴龍雷納德主宰戰局 羅瑞：想起姚明

2019-05-06 11:09 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



雷納德主宰比賽的能力，表現獲得隊友一致肯定，隊友羅瑞更拿「移動長城」姚明相比。 美聯社 分享 facebook

暴龍隊今天在雷納德（Kawhi Leonard）39分、14籃板領軍下，東區季後賽第二輪第四戰以101：96壓下76人，2：2扳平系列賽，表現獲得隊友一致肯定，隊友羅瑞（Kyle Lowry）更拿「移動長城」姚明相比，讚雷納德主宰比賽的能力。

「雷納德統治了比賽，充滿主宰性，我打球只遇過一個這樣的球員，就是姚明。」今天貢獻14分的羅瑞提到，姚明和雷納德都是一啟動就無法擋下的球員，「雷納德已經在這樣狀態一個月了。」

和76人的系列賽首戰，雷納德就轟下生涯季後賽新高45分，接續3戰得分也都從30分起跳，今天20投13中，包括7投5中的三分球，讓76人束手無策。

暴龍目前進行的9場季後賽，雷納德也成聯盟史上第一名平均得分30分、5籃板和3助攻且有效命中率超過6成5的球員，他的數據是場均32.3分、7.7籃板、3.4助攻，有效命中率則是6成6；NBA過去也只有3名球員有類似數據、有效命中率超過6成，分別是「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）、「俠客」歐尼爾（Shaquille ONeal）和張伯倫（Kareem Abdul-Jabbar）。

從馬刺隊時期就和雷納德一路同隊的格林（Danny Green）讚，老隊友持續進化，「隨著時間推進他也愈來愈好，能夠解讀防守，破解對手。」

今天面對76人的包夾防守，雷納德上半場就完成17分、10籃板的「雙10」演出，罰球線也成他取分來源，今天就罰了12球，得分有8分來自罰球線。

76人教頭布朗（Brett Brown）表示，球隊已經有針對雷納德下防守指令，「我們有兩個球員在那，他仍能自己製造空檔，就像布萊恩（Kobe Bryant）一樣。」

不只進攻端難擋，雷納德防守端也製造76人後衛西蒙斯（Simmons）不小壓力，他表示自己就是一直保持積極，暴龍中鋒伊巴卡（Serge Ibaka）也讚說：「這就是雷納德，他就是為此而生。」

暴龍扳平系列賽也要回主場優勢，系列賽第5戰回到多倫多，台灣時間8日早上8點登場。