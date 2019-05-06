NBA／裁判又誤判 哈登G3最後進球是進攻犯規

2019-05-06 10:14 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



根據聯盟今天公布的最後2分鐘報告，哈登最後進球其實是進攻犯規。 美聯社 分享 facebook

帶著左眼血絲，火箭隊球星「大鬍子」哈登昨天在西區第二輪第3戰面對衛冕軍勇士隊狂飆41分，包括延長賽最後26.1秒切入硬打為球隊放進保險分，但根據聯盟今天公布的最後2分鐘報告，哈登最後進球其實是進攻犯規。

哈登最後26秒的進球，讓火箭取得126：121領先，但他當時突破伊古達拉（Andre Iguodala）防守後再撞倒格林（Draymond Green），關鍵進球有響哨空間，不過勇士球員雖不滿吹哨尺度，仍沒獲得裁判青睞，也讓火箭系列賽開胡。

報告指出，哈登這次切入該吹進攻犯規；報告另外提及，火箭後衛保羅（Chris Paul）和勇士射手湯普森（Klay Thompson）正規賽最後被吹爭球，跳球時保羅在裁判球還沒離手就起跳，裁判也該響哨。

就第3戰的最後2分鐘報告結果來看，主場的火箭成受益球隊，不過勇士也曾嘗到甜頭，衛冕軍系列賽首戰以104：100旗開得勝，賽後的最後2分鐘報告指出，終場前24秒投進關鍵三分球的勇士球星（Stephen Curry），其實早該犯滿離場。

報告結果無法改變比賽勝家，延長賽中錯失「聽牌」機會的勇士向前看，昨天繳出「大三元」的格林被詢問賽後感想時就反問記者，他說：「你有看比賽吧，還是沒有？」得到肯定答案後，他滿意說：「OK，那我們會很好的。」

系列賽第4戰將於台灣時間明天早上9點半登場，地點仍是火箭主場豐田中心。