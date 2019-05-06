NBA／約柯奇大三元壓拓荒者 金塊扳平戰局

2019-05-06 09:49 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



金塊長人約柯奇（右）繳出季後賽個人第四次「大三元」，率金塊客場擊敗拓荒者扳平系列賽。 美聯社 分享 facebook

《季後賽東區對戰表》

《季後賽西區對戰表》

經過第三戰四度延長的史詩大戰，金塊隊和拓荒者隊今天在西區第二輪的第四戰交手又纏戰到最後一刻，金塊長人約柯奇（Nikola Jokic）繳出季後賽個人第四次「大三元」，拓荒者「雙槍」里拉德（Damian Lillard）和麥凱倫（C.J. McCollum）則是聯手轟進57分，戰況拉鋸，最終金塊靠穆雷（Jamal Murray）最後6罰俱進穩住勝果，驚險以116：112收下勝利，也將系列賽2：2扳平。

穆雷首節手感火燙，6投5中拿13分，不過里拉德和隊友阿米尤（Al-Farouq Aminu）各拿10分，助隊取得33：29優勢；第二節拓荒者換小柯瑞（Seth Curry）當主角，他上半場16分有14分集中在第二節，先是一分鐘連進3個三分球，最後25秒上場又馬上建功，投進第二節壓哨三分球，助隊半場打完取得63：57領先

金塊第三節先打出10：2猛攻反超比數，加上單節27：14攻勢，反帶著7分領先進入第四節；決勝關頭金塊巴頓（Will Barton）連飆2記三分球，最後1分03秒約柯奇又傳出助攻讓哈里斯（Gary Harris）完成「3分打」，金塊再取得110：104領先。

約柯奇傳出單場第11次助攻後，腳踝明顯不適，他一拐一拐下場後，第三戰延長賽當拓荒者英雄的胡德（Rodney Hood）馬上飆進三分球。約柯奇休息不到20秒就重回球場，拓荒者雖靠里拉德2罰1中追到2分差，但穆雷最後13秒兩罰俱中為金塊放進保險分，里拉德7.7秒上籃後拓荒者再祭出犯規戰術，不過穆雷6.7秒兩罰仍穩穩把握，麥凱倫4.4秒雖飆進底線遠距離的兩分球，但穆雷3.4秒的兩罰仍沒失手，為球隊守護勝利。

穆雷轟進全場最高34分，11罰俱中展現穩定性，第三戰就有「大三元」演出的約柯奇再繳出21分、12籃板、11助攻的全方位表現，米爾賽普和哈里斯也各有21分和14分，聯手扳平戰局；里拉德和麥凱倫今天各有28分和29分。

系列賽第五戰將回到金塊主場，台灣時間8日早上10點半登場。