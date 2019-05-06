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NBA／柯瑞G3後生氣了 勇士樂見反彈

2019-05-06 09:07聯合報 記者曾思儒╱即時報導

勇士隊當家射手柯瑞G3大失常，但可能是本季的最差表現卻可能是反彈開端。 歐新社
勇士隊當家射手柯瑞G3大失常，但可能是本季的最差表現卻可能是反彈開端。 歐新社
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勇士隊當家射手柯瑞（Stephen Curry）昨天第三戰大失常，但可能是本季的最差表現卻可能是反彈開端，隊友格林（Draymond Green）和教頭柯爾（Steve Kerr）不約而同提到，柯瑞對自己表現有些「生氣」，相信明天第四戰如此情緒能轉為動力。

昨天繳出「大三元」的格林說，相信柯瑞可以自己找到平衡點，「這很重要，這是他身為射手要處理的一部分，我想不管你和哪個球員聊，最困難的事情就是一直失手但要持續投籃。」

格林提到，命中率降低會讓信心動搖，開始胡思亂想，不過對象既然是柯瑞，「他可能連4次不進，然後第5球開始加溫，投進像35呎的大號外線，我不知道這樣想是好或不好，但這對他有用，所以我知道他不會被影響太多。」他還透露，知道柯瑞對自己很生氣，對球隊未必是壞事，「或許這會讓他多點侵略性，我們喜歡他表現積極，所以我相信他會沒事的。」

柯瑞昨天23投僅7中，比賽結果讓火箭隊延長賽以126：121留下勝利；他延長賽最後19秒一條龍切入禁區，嘗試灌籃卻失手，引發不少討論。

面對記者提問柯瑞狀況，勇士教頭柯爾有備而來，他表示柯瑞通常都能有很好表現，第四戰不需要什麼改變，「他非常、非常有競爭力，被封鎖是讓他有些生氣，然後他會打得更專注，去奮戰，這是我們會期待他的表現。」

格林覆議說，他不認為柯瑞需要做什麼加強訓練，當時間到了，柯瑞就會知道球隊需要自己並有所回應。

柯爾也提到，第三戰後和柯瑞對話和相處一如往常，「我們了解彼此，這不會像，嘿，來我的辦公室，或是我想和你碰個面，我們就是聊天，沒特別計畫，但我的工作是幫助球員進步的教練，給他們些靈感或許會有些影響，所以這些談話隨時都會發生。」

柯瑞格林柯爾
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