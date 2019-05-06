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NBA／綠衫軍利多 史馬特G4有望歸隊

2019-05-06 08:15聯合報 記者曾思儒╱即時報導

例行賽主場最終戰成傷兵的塞爾蒂克隊後衛史馬特Marcus Smart），有機會在明天登場的東區季後賽第二輪第4戰重回賽場，他今天參與球隊練球後表示狀況不錯，希望復出時程盡快到來。

「今天感覺很棒，我可以參與訓練了。」美國時間4月7日腹斜肌撕裂的史馬特表示，目前身體狀態的進步都是以日為單位觀察，「但我們絕對是走在正確的方向上，對的時間，每階段持續進步，我真的已經很接近復出了。」

主角雖樂觀以對，綠衫軍球團仍保守看待史馬特的復原狀態，更新狀態仍把史馬特歸入出賽成疑。

上月初史馬特受傷後，球隊宣布後場大將約要4到6周才能重回戰場，主角則是昨天就「手癢」，跑去打了習慣的3對3鬥牛賽。

鬥牛賽中有沒有進球？「在3對3中我有，感覺真的很棒。」史馬特也透露，季後賽前受傷讓他一度心情低落，甚至不想接受，但事情發生仍要去調適，「就像我說的，我們會看看今天狀況，明天再確認如何。」

綠衫軍教頭史蒂文斯（Brad Stevens）過去幾周常被問到史馬特狀況，如今史馬特已加入球隊訓練，他表示確切出賽與否還是要看史馬特狀態及訓練團隊的建議。

塞爾蒂克今天的訓練量並不重，無法確認史馬特是否完全恢復，史蒂文斯說：「不過聽起來他感覺不錯，已經很接近了，希望他盡快歸隊，不管出賽與否都是要看他狀況，和我完全無關，所以我會接收訊息再動作。」

雖還沒確定復出時程，史馬特隊友已經開始期待，厄文（Kyrie Irving）就大喊興奮，「他是球隊重要一份子，在比賽中可以扛下不同的壓力，讓我工作更簡單些，所以不論何時回來，總是正向消息。」

取得系列賽2：1領先的公鹿，傷兵波格登（Malcolm Brogdon）則是確定第4戰不會歸隊，不過教頭布丹霍澤（Mike Budenholze）表示，波格登已隨隊進行過3次五打五訓練，復出時間不遠了。

史馬特塞爾蒂克Marcus Smart
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