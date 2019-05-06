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NBA／雷納德39分扳平戰局 林書豪又被冷凍

2019-05-06 07:32聯合報 記者曾思儒╱即時報導

雷納德（Kawhi Leonard）再度成為暴龍隊救世主，台灣時間今天凌晨登場的第四戰，他再轟下39分，包括最後1分1秒的關鍵三分球，率隊以101：96壓下主場的76人隊，將系列賽扳平成2：2。

雷納德首戰轟下生涯季後賽新高45分，接續得分也都從30分起跳，今天另抓下14籃板完成「雙10」，成為76人最頭痛的球員。

雷納德一開賽就在一波13：0攻勢中貢獻6分，率隊一度取得22：11領先，76人雖也回敬10：2攻勢，首節打完僅以3分落後，但當家中鋒安比德（Joel Embiid）今天打得掙扎，前32分鐘只出手4次，第四節還連續3罰不進。

總計安比德全場7投2中只拿11分，第四節末還上籃「放槍」，雷納德1分1秒則是回敬關鍵外線，助隊將領先擴大到94：90，加上格林（Danny Green）讀秒階段4罰俱中，守護住暴龍勝利。

巴特勒（Jimmy Butler）29分、11籃板是76人最佳，他第四節的三分球破網一度助隊84：81扳平，但暴龍中鋒加索（Marc Gasol）也馬上回敬外線追平比數；76人射手瑞迪克（JJ Redick）也貢獻19分，暴龍後衛羅瑞（Kyle Lowry）和加索各有14分和16分。

第三戰後傳出右小腿挫傷的暴龍前鋒席亞康（Pascal Siakam），今天雖仍先發出賽，但前8投都落空，直到第三節4分多鐘才投進第一球，總計上場28分鐘、10投2中只拿9分。

第3戰因背部痙攣缺陣的暴龍「哈佛小子」林書豪（Jeremy Lin），今天上場時間又掛零，連續3戰都沒上場紀錄。

系列賽第五戰將回到多倫多暴龍主場，台灣時間8日早上8點登場。

暴龍76人雷納德

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