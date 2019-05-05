NBA／魔術強森突然請辭 詹姆斯仍難以置信

2019-05-05 16:19 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



詹姆斯在美國時間4日播出的《The Shop》脫口秀節目中聊到對強森突然辭職一事的感受。 路透 分享 facebook

今年4月10日湖人隊在主場迎戰拓荒者隊賽前，籃球營運總裁「魔術」強森（Magic Johnson）賽前突然召集媒體宣布辭職，為外界投下一顆震撼彈，而本季轉披「紫金戰袍」的詹姆斯（LeBron James）在美國時間4日播出的《The Shop》脫口秀節目中聊到對強森突然辭職一事的感受。

強森是在湖人與拓荒者的比賽前約90分鐘左右突然來到湖人更衣室外，臨時召開記者會宣布他將請辭，當時不少湖人球員，其中就包含詹姆斯等人都在休息室內做些伸展運動、準備上場比賽。

詹姆斯在節目中表示，當時自己正在休息室內的一間小房間內做伸展運動，是他的長期合作夥伴米姆斯（Randy Mims）告知他強森剛剛宣布請辭的消息。

「我是從米姆斯那裡得知的，當時我正在伸展，米姆斯走過來跟我說：『強森剛剛辭職了。』我說：『從我眼前消失吧！你在胡扯。』但當我打開手機，看到新聞，這事真的發生了。」詹姆斯回憶當時的情況說道，「沒有人知道怎麼回事，我們當下反應就是『Damn！是現在嗎？』因為距離比賽只剩約70分鐘。」

當時鮑爾（Lonzo Ball）也有詢問詹姆斯是否看到這則新聞，有些湖人球員則放棄了賽前熱身，聚集在休息室內，而有些剛抵達史坦波中心的人對此事也感到非常震驚。

「我來這裡是為了成為湖人的一員，我和強森有過幾次談話，他詳細的分析情勢，說到我們如何重現湖人80年代的showtime王朝，而我想成為復興過程的一員。」詹姆斯說，「他跟我說第一年會很艱難，但我同意接受這個過程，因此他就這樣說辭職感覺很奇怪，甚至他沒有打電話說：『嘿，Bron，我是強森，和我道別吧，我要離開了。』他都沒有這樣做。」

而根據《洛杉磯時報》記者古莉（Tania Ganguli）報導指出，這集《The Shop》節目是在美國時間4月11日時錄製，也就是在魔術師宣布請辭後2天。