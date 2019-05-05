NBA／攻守都優於勇士 柯爾：火箭配得上勝利

2019-05-05 15:08 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



火箭歷經延長賽苦勝勇士，系列賽追成1：2落後，勇士教頭柯爾賽後稱火箭配得上此戰勝利。 美聯社 分享 facebook

帶著系列賽2：0優勢前往休士頓，金州勇士今天（5日）卻沒能踢館成功、取得「聽牌」優勢，賽後勇士主帥柯爾（Steve Kerr）談到球隊此役表現，認為球隊在攻守兩端都不如對手理想，他說：「火箭是本場表現更好的球隊，他們配得上勝利。」

三節打完還落後火箭7分的勇士，雖然第四節靠著杜蘭特（Kevin Durant）殺出拿到12分，加上湯普森（Klay Thompson）也挹注10分，兩隊正規時間打完戰成112平手，延長賽火箭靠著哈登（James Harden）關鍵三分球鎖住勝利、個人獨拿7分帶領下，最終以126：121帶走勝利，將系列賽追成1勝2負也成功阻擋勇士在自家主場「聽牌」。

此役勇士在進攻端數據與火箭相去不遠，不過在團隊籃板數上卻少了對手20個，進攻及防守籃板各少了火箭10個，對此柯爾賽後表示球隊仍有機會贏得比賽勝利，不過說老實話，如果球隊今天贏球，那絕對是偷到了一場勝利。

「火箭在籃板比我們多搶了20個，他們從一開始就展現出極強的侵略性與求勝慾望。」柯爾說，「雖然杜蘭特在第四節帶領我們打出一波小高潮，讓我們重回正軌，但隨後我們犯了許多錯誤，火箭是本場表現更好的球隊，他們配得上勝利。」

柯爾也談到柯瑞今天的表現，他認為無論是多麼優秀的球員，都有可能會出現表現不佳的時候。而在季後賽表現火燙的格林則對柯瑞有信心，相信他能夠在下一場比賽強勢反彈；今天柯瑞全場23投7中，其中三分球9投僅2中，得到17分。

格林說：「我非常有信心，我們知道柯瑞的能力，能預想到他會在下一場比賽反彈。我們需要柯瑞繼續做自己、繼續出手，無論他是否表現掙扎，只要他在場上就能吸引防守者注意，為隊友製造機會，依舊能為比賽帶來巨大影響力，只是今晚他那些投籃沒進而已。」