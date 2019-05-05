NBA／柯瑞手感冷 不拿脫臼當藉口

2019-05-05 14:13 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



柯瑞第三戰表現失常，連大空檔灌籃都沒進，賽後不把手指脫臼當原因。 美聯社 分享 facebook

帶著第2戰脫臼的左手中指傷勢上陣，勇士隊當家射手柯瑞（Stephen Curry）今天和火箭隊的第3戰手感不佳，拿手的三分線9投僅2中外，許多切入禁區的機會也失手，延長賽最後大空檔灌籃又失敗，累積全場23投僅7中拿17分，讓主場的火箭隊以126：121開胡。

延長賽兩度錯失上籃的柯瑞，沒將低迷命中率歸咎手傷，他表示只要上場，就不會被傷勢限制，「我就是要進球，如果我上場，我就會製造進球，只是今晚並沒發生。」

柯瑞3天前的第2戰傷到左手中指，他在開節不到4分鐘就因試圖抄火箭中鋒卡佩拉（Clint Capela）的球，左手中指脫臼，但簡單治療後仍回到球場，全場16投6中拿20分，助衛冕軍以115：109打下第2勝。

勇士「死亡五小」今天得分都達兩位數，杜蘭特（Kevin Durant）更轟下全場最高46分，格林（Draymond Green）19分、11籃板、10助攻的「大三元」成績，但火箭也有「大鬍子」哈登（James Harden）41分分庭抗禮，守護下主場勝利。

哈登第2戰也成傷兵，他被格林揮到眼睛，今天左眼仍有明顯血絲，但「大鬍子」全場飆進5記三分球，包括延長賽最後49秒的關鍵外線，率隊系列賽勝場開張，賽後也能和記者輕鬆開玩笑。

當被問到雙眼感覺狀況，哈登回：「這是什麼意思，看起來如何？」隊友保羅（Chris Paul）在一旁笑著打岔說「看起來很瘋狂」，引起哄堂大笑。

系列賽第4戰仍在火箭主場舉行，台灣時間7日早上9點半登場。