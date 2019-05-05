NBA／稱泰隆魯非最佳人選 洛時：湖人別無選擇

2019-05-05 17:52 世界日報 編譯組／綜合報導



洛杉磯時報運動版專欄作家普拉施克認為，泰隆魯並非湖人教頭最佳人選，但紫金軍團已別無選擇。 路透 分享 facebook

傳出洛杉磯湖人隊敲定前克里夫蘭騎士隊總教練泰隆魯（Tyronn Lue）出任總教練，洛杉磯時報運動版專欄作家普拉施克（Bill Plaschke）認為，泰隆魯並非最佳人選，但湖人隊別無選擇。

普拉施克批評，湖人隊根本沒有好好去找總教練人選，最後考慮的就那幾人，選擇當然少。鑑於詹姆斯幕後影響力，聘請泰隆魯就如同把湖人隊拱手請詹姆斯指揮。不過普拉施克也說，既然湖人隊未來三年逃不過詹皇手掌心，也許泰隆魯還真是湖人隊唯一選擇。

普拉施克說，近一年前湖人隊與詹姆斯簽約，就注定得聽他指揮的命運，總教練由他挑選也是順理成章。事實擺在眼前，現在只有泰隆魯能罩得住詹姆斯，只有他敢不要詹姆斯上場，但詹姆斯卻很欣賞泰隆魯。

普拉施克說，聘請泰隆魯起碼可以確保未來三年湖人隊不再有內鬥發生，亦即詹姆斯不會在幕後策動開除總教練。換成其他詹皇不中意的總教練，一點小事就會打破和平。

對於湖人隊強調泰隆魯是湖人隊老隊員，普拉施克嗤之以鼻說，泰隆魯在湖人隊只待三個球季，一共打過61場比賽，兩次季後賽平均上場只有九分鐘。

普拉施克說，泰隆魯手中最大王牌是2016年他領軍騎士隊，在總冠軍賽一勝三負之下連贏三戰逆轉金州勇士隊，為克里夫蘭拿下史上首座NBA金杯，這是詹姆斯無法忘懷的。