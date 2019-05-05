NBA／泰隆魯接湖人兵符？ 勒夫：很好的決定

2019-05-05 12:05 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



詹姆斯和前騎士隊總教頭泰隆魯有機會在湖人隊再續前緣。 歐新社 分享 facebook

「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）和前騎士隊總教頭泰隆魯（Tyronn Lue），有機會在湖人隊再續前緣，曾和詹姆斯組成騎士「3巨頭」的勒夫（Kevin Love）樂觀其成，稱這是「很好的決定」。

「我愛泰隆魯，我認為這勢在必行，絕對如此。」勒夫受訪提到，泰隆魯該是湖人新教頭的頭號人選，前教頭擁有平易近人的特質，能和球員有良好溝通，「他和詹姆斯又十分熟悉，兩人不只有友情，他也能帶領詹姆斯，因為他對比賽瞭若指掌。」

勒夫補充說，泰隆魯曾和許多偉大球星合作，像是「籃球大帝」喬丹（Michael Jordan）、「俠客」歐尼爾（Shaquille ONeal）和「小飛俠」布萊恩（Kobe Bryant）等，這些經歷對去年離開騎士的泰隆魯都有加分作用。

「並非所有人都適合，但我認為泰隆魯就是那個對的人。」勒夫為泰隆魯說盡好話，他認為前教頭可以建構球隊文化，也能和每個球員良性互動，會是合適的洛城教頭人選。

42歲的泰隆魯上月已和湖人面試，他1998年到2001年就是紫金軍團球員、和球隊一起打下兩枚冠軍戒，退役後曾在塞爾蒂克隊和快艇隊擔任助教，2016年接下騎士兵符，也是他唯一的總教練資歷。

湖人和華頓（Luke Walton）分道揚鑣後尋覓新教頭，除呼聲十分高的泰隆魯，76人隊助理教練威廉斯（Monty Williams）也曾是可能選項，不過太陽隊昨天才宣布和威廉斯簽下5年約，也讓泰隆魯出線機會機率再往上提升。