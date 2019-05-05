NBA／哈登飆41分 火箭延長賽壓勇士開胡

2019-05-05 11:23 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



歐新社 分享 facebook

《季後賽東區對戰表》

《季後賽西區對戰表》

拓荒者隊和金塊隊昨天才打出一場四度延長的季後賽史詩大戰，衛冕軍勇士隊和火箭隊今天進行的第三戰也多打五分鐘才分出勝負，主場的火箭靠「大鬍子」哈登（James Harden）延長賽關鍵三分球鎖定勝利，以126：121開胡，將系列賽扳成1：2。

勇士前兩戰靠「死亡五小」柯瑞（Stephen Curry）、伊古達拉（Andre Iguodala）、湯普森（Klay Thompson）、杜蘭特（Kevin Durant）和格林（Draymond Green）打下連勝，今天同樣五人繼續先發，首節還以26：25領先火箭，不過葛登（Eric Gordon）第二節殺出，先率隊打出12：1的開節猛攻逆轉，節末又打出7：0小高潮，帶著58：49領先進入下半場。

第三節勇士在杜蘭特、湯普森和格林聯手發揮下，一度將比數追到61：66，但哈登、保羅（Chris Paul）接連外線破網，差距再回到兩位數，不過杜蘭特第四節初大演個人秀，他前4投俱中連拿10分，反助勇士以94：93要回領先。

火箭先靠卡佩拉（Clint Capela）罰球追平，哈登再上籃放進超前分，葛登又贊助單場第6記三分球，火箭再取得優勢；勇士則有湯普森加入得分行列，3分25秒兩罰俱中助隊以109：108超前，火箭雖有保羅2罰再反超，但伊古達拉最後45秒飆進外線，勇士又取得112：110領先。

哈登38秒兩罰俱中追平，杜蘭特中距離失手，火箭最後一擊保羅切入遭包夾，裁判吹爭球後只剩1.5秒，哈登拿到球出手時出手已來不及，比賽進入延長賽。

塔克（PJ Tucker）為火箭打進延長賽第一球，哈登49秒又在伊古達拉對位下飆進弧頂三分球，火箭取得124：118領先；杜蘭特47.6秒三罰俱中，但26秒哈登又切入得手，回頭柯瑞籃下大空檔卻灌籃失手，讓火箭以126：121帶走勝利。

左眼血絲明顯的哈登轟下41分9籃板6助攻，加上轟進7記三分球在內30分的葛登，成球隊開胡功臣；正規賽就飆進41分的杜蘭特，延長賽再拿5分，格林也有19分、11籃板、10助攻的「大三元」成績，但柯瑞今天23投僅7中，多次切入「放槍」，沒能助隊取得聽牌優勢。

系列賽第四戰仍在火箭主場舉行，台灣時間7日早上9點半登場。