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NBA／總教練慢慢找 騎士面試黑衫軍助教

2019-05-05 10:51聯合報 記者曾思儒╱即時報導

騎士隊的總教練人選再多一位，馬刺隊助教尤多卡（左）加入面試行列。 美聯社
騎士隊的總教練人選再多一位，馬刺隊助教尤多卡（左）加入面試行列。 美聯社
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騎士隊的總教練人選再多一位，馬刺隊助教尤多卡（Ime Udoka）加入面試行列，熟悉內情的人士向《美聯社》透露，雙方預計今天就會碰面。

41歲的尤多卡在2012年加入馬刺教頭波波維奇（Gregg Popovich）團隊，他也曾服務過湖人隊、尼克隊、拓荒者隊和國王隊，騎士想找一名有深厚背景的教頭，尤多卡經歷相符。

本季僅拿19勝的騎士，前幾天已面試完爵士助理教練簡森（Alex Jensen），簡森過往就曾和騎士球團合作，擔任的角色多元，包括2011到13年擔任騎士發展聯盟坎頓劍客隊（Canton Charge）的教頭。

騎士先前面試過的總教練人選還包括獨行俠隊助教莫斯利（Jamahl Mosley）、熱火隊助教哈沃德（Juwan Howard）和前灰熊總教練比克斯塔夫（J.B. Bickerstaff），另外也預計和金塊隊助教費南德茲（Jordi Fernandez）、拓荒者助教提畢茲（Nate Tibbetts）和范特普爾（David Vanterpool）碰面。

金塊和拓荒者目前仍在季後賽打拚，騎士不打算這段期間打擾潛在教頭人選，接替原教頭祖魯（Larry Drew）的人選，還需要些時間才會出爐。

騎士拓荒者金塊

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