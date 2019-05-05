NBA／西蒙斯高EQ回應罰款 教頭給肯定

2019-05-05 09:45 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



76人隊後衛西蒙斯。 路透 分享 facebook

76人隊後衛西蒙斯（Ben Simmons）第3戰「肘擊」暴龍隊後衛羅瑞（Kyle Lowry）胯下，賽後被聯盟判罰2萬美元外加一級惡意犯規，主角本人不在意，倒是隊友為他抱不平，認為羅瑞小動作在先。

「看起來他是故意把屁股放到西蒙斯臉上，這太奇怪了。」76人射手瑞迪克（JJ Redick）說。

76人第3戰以116：95擊敗暴龍，取得系列賽2：1優勢，羅瑞賽後透露西蒙斯有對比賽中的肢體接觸和他道歉，西蒙斯昨天練球後被問到遭罰款感寫則說，球隊重心是繼續奪勝，「所以我不會為這個擔心。」

76人教頭布朗（Brett Brown）肯定西蒙斯的回答，他也表示，會提醒球員避免任何可能被處罰禁賽的舉動。

「這是NBA的一部分，肢體接觸和高漲的情緒，我認為西蒙斯的回應絕佳，他說只想往前看然後打第4戰。」布朗提到，季後賽開始前，球隊就模擬過一些狀況，希望避免事情走向更糟，這次結果看來提醒有奏效。

布朗多次提及，2007年他還是馬刺隊助理教練時，黑衫軍季後賽和太陽隊交手，歐瑞（Robert Horry）把奈許（Steve Nash）撞到場邊，而史陶德邁爾（Amare Stoudemire）和迪奧（Boris Diaw）因離開板凳席遭禁賽，「這一直記在我心中，身為教練，我也會分享這些故事給球員並提醒他們，但總得來說，這都是聯盟一部分，就像西蒙斯說的，我們會持續前進，好好打第4戰。」