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NBA／出腳絆安比德受傷？ 席亞康G4出賽成疑

2019-05-05 08:48聯合報 記者曾思儒╱即時報導

系列賽不僅陷入落後，暴龍隊又有傷情傳出，先發前鋒席亞康（Pascal Siakam）因右小腿挫傷，台灣時間明天凌晨3點半出戰76人隊的第4戰出賽成疑。

席亞康透露，傷勢是第3戰造成，但被問到原因是否是他第四節「出腳」絆76人當家中鋒安比德（Joel Embiid），席亞康說他沒注意，「我根本不清楚到底發生什麼事，但比賽後，我感覺就很痠痛，身體冷下來後，感覺更糟了。」

他因右腳狀況不佳，第3戰後就沒進行太多訓練，取而代之是進行治療，包括冰敷和輕度的運動療程。

25歲的席亞康是今年最佳進步獎熱門，季後賽成雷納德（Kawhi Leonard）外的暴龍進攻利刃，8場比賽平均有22.9分、7.4籃板和2.5助攻，防守端也是球隊倚賴大將，第4戰可能缺席無疑是暴龍利空。

暴龍替補前鋒阿努諾比（OG Anunoby）季後賽前進行緊急手術切除闌尾，對球隊已造成影響，席亞康可能再缺陣，教頭諾斯（Nick Nurse）考慮將後衛范弗利特（Fred VanVleet）拉上先發，和羅瑞（Kyle Lowry）及格林（Danny Green）組成3後衛陣容，他說：「身材的確是個問題，進到這系列賽前，我們就知道對方很多位置都有身材優勢了。」

羅瑞提到，球隊目前狀態下，需要更多球員挺身而出，「雷納德季後賽表現不可思議，席亞康也是，其他人要再加強，投進多點球，再積極點，製造更多犯規，分擔一點他們得分重任。」暴龍也可能啟用系列賽打得掙扎的伊巴卡（Serge Ibaka）或是麥考（Patrick McCaw）。

76人對於席亞康可能缺陣的利多消息則是平常心，前鋒哈里斯（Tobias Harris）強調，現在可是季後賽，「我們知道不管什麼隊伍，都有很多球員可以做出些不同的事，所以我們必須有碰任何人的準備，我們也會準備妥當，不管他（席亞康）在不在場上。」

暴龍76人雷納德

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