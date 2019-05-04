SBL／2分差險勝台啤 富邦主帥：是好的警惕

2019-05-04 22:06 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



SBL總冠軍賽首戰今在高雄巨蛋點燃戰火，富邦隊雖在讀秒階段一度被對手追到1分差，但在賈西亞27分、12籃板領軍，最終以85：83險勝台啤隊，此役以2分差險勝，也讓富邦主帥許晉哲認為，這對球隊是好事，讓球員知道接下來的比賽必須更為專注。

決勝節最多握有14分領先優勢，在讀秒階段也還握有11分領先的富邦，卻在奪下本季MVP的台啤隊長蔣淯安帶領下，追到1分差，可惜台啤最後一擊失手，讓富邦搶下系列賽首勝。

許晉哲賽後說：「我跟球員說，對上台啤的比賽勝負都在6分內，但這樣驚險贏球對我們是好事，希望球員因此知道明天第二戰要更專注。冠軍賽沒有好打的，希望這樣的壓力對球員來說是很好的磨練。」

而此役受到感冒影響的蔣淯安，前三節表現並不理想，直到決勝節才終於爆發，在最後45秒內獨拿8分，不過他在最後6.3秒犯滿畢業，也讓台啤以2分飲恨。

「在比賽前段我還不時喘了一下，幸好三哥（台啤總教練周俊三）讓我下來調整體能，才有最後關頭的爆發。」最終蔣淯安繳出團隊次高的17分，「現在我還是有鼻音、會咳嗽，也確實影響到體能，但球員必須要為自己的身體負責。」