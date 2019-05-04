SBL／賈西亞雙十領軍 富邦首戰2分差險勝台啤

2019-05-04 21:11 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



富邦隊洋將賈西亞。記者劉學聖／攝影 分享 facebook SBL總冠軍賽今天在高雄巨蛋點燃戰火，吸引超過4千名球迷進場替兩隊加油，連兩季闖進最終戰的富邦隊，靠著洋將賈西亞27分、12籃板領軍，先發五人中有四人得分上雙，終場富邦就以85：83擊敗台啤隊，搶下系列賽首勝。

例行賽分居前兩名的兩隊，晉級季後賽後首輪以逸待勞，次輪富邦對上裕隆隊、台啤則迎戰衛冕軍璞園隊，而富邦與台啤都在季後賽第二輪的系列賽以四勝二負挺進總冠軍賽，富邦要爭奪隊史首冠，台啤則要挑戰隊史第五次登頂。

今天賽前，高雄市長韓國瑜也親臨現場，替總冠軍賽首戰開球，他表示，這不是自己首度為籃球開球，但今天站在兩名身高超過200公分的長人旁，仍直呼感覺非常刺激。

本季例行賽雙方六次交手，富邦取得五勝一負的對戰優勢，不過來到總冠軍賽，雙方都不敢大意。首節富邦靠著賈西亞超過半場的超大號三分球追成平手，次節富邦在板凳球員也給予火力支援下，保持領先優勢，易籃後，富邦在賈西亞穩定火力輸出下，助隊將領先擴大至雙位數。