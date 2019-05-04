SBL／賈西亞雙十領軍 富邦首戰2分差險勝台啤
SBL總冠軍賽今天在高雄巨蛋點燃戰火，吸引超過4千名球迷進場替兩隊加油，連兩季闖進最終戰的富邦隊，靠著洋將賈西亞27分、12籃板領軍，先發五人中有四人得分上雙，終場富邦就以85：83擊敗台啤隊，搶下系列賽首勝。
例行賽分居前兩名的兩隊，晉級季後賽後首輪以逸待勞，次輪富邦對上裕隆隊、台啤則迎戰衛冕軍璞園隊，而富邦與台啤都在季後賽第二輪的系列賽以四勝二負挺進總冠軍賽，富邦要爭奪隊史首冠，台啤則要挑戰隊史第五次登頂。
今天賽前，高雄市長韓國瑜也親臨現場，替總冠軍賽首戰開球，他表示，這不是自己首度為籃球開球，但今天站在兩名身高超過200公分的長人旁，仍直呼感覺非常刺激。
本季例行賽雙方六次交手，富邦取得五勝一負的對戰優勢，不過來到總冠軍賽，雙方都不敢大意。首節富邦靠著賈西亞超過半場的超大號三分球追成平手，次節富邦在板凳球員也給予火力支援下，保持領先優勢，易籃後，富邦在賈西亞穩定火力輸出下，助隊將領先擴大至雙位數。
決勝節落後的台啤試圖振作，最後關頭還落後11分的台啤，在蔣淯安、黃聰翰、成力煥接連站上罰球線下將分差追到4分差，蔣淯安又在讀秒階段連續命中5分，加上塞瑟夫的2罰，在終場前7.2秒追到1分差，不過賈西亞最後2罰中1，只剩下6.3秒的台啤最後一波攻勢未果，最終富邦就以2分差驚險收下勝利。
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