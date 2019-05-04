親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台將征戰日職
NBA
林書豪專區
MLB
中職30年
棒球
棒協賽事特報
籃球
綜合
路跑

獨／5大嫁香港豪門台女星齊亮相 一張照洩夫家財力驚人

運動筆記鳴槍後永遠不知道會發什麼事－「尤其是用生命換的事」【海外賽事】拋開趨近於0的中籤率 與倫敦馬拉松最近的距離
健行筆記合歡北峰、尖山、克難關賞花趣-2019合歡杜鵑花季續集貴妃山：喜歡森林
NBA賽事精華- 金塊 vs. 拓荒者 (5月4日)焦點球員- Jamal Murray (5月4日)

SBL／賈西亞雙十領軍 富邦首戰2分差險勝台啤

2019-05-04 21:11聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

富邦隊洋將賈西亞。記者劉學聖／攝影
富邦隊洋將賈西亞。記者劉學聖／攝影
分享
SBL總冠軍賽今天在高雄巨蛋點燃戰火，吸引超過4千名球迷進場替兩隊加油，連兩季闖進最終戰的富邦隊，靠著洋將賈西亞27分、12籃板領軍，先發五人中有四人得分上雙，終場富邦就以85：83擊敗台啤隊，搶下系列賽首勝。

例行賽分居前兩名的兩隊，晉級季後賽後首輪以逸待勞，次輪富邦對上裕隆隊、台啤則迎戰衛冕軍璞園隊，而富邦與台啤都在季後賽第二輪的系列賽以四勝二負挺進總冠軍賽，富邦要爭奪隊史首冠，台啤則要挑戰隊史第五次登頂。

今天賽前，高雄市長韓國瑜也親臨現場，替總冠軍賽首戰開球，他表示，這不是自己首度為籃球開球，但今天站在兩名身高超過200公分的長人旁，仍直呼感覺非常刺激。

本季例行賽雙方六次交手，富邦取得五勝一負的對戰優勢，不過來到總冠軍賽，雙方都不敢大意。首節富邦靠著賈西亞超過半場的超大號三分球追成平手，次節富邦在板凳球員也給予火力支援下，保持領先優勢，易籃後，富邦在賈西亞穩定火力輸出下，助隊將領先擴大至雙位數。

決勝節落後的台啤試圖振作，最後關頭還落後11分的台啤，在蔣淯安、黃聰翰、成力煥接連站上罰球線下將分差追到4分差，蔣淯安又在讀秒階段連續命中5分，加上塞瑟夫的2罰，在終場前7.2秒追到1分差，不過賈西亞最後2罰中1，只剩下6.3秒的台啤最後一波攻勢未果，最終富邦就以2分差驚險收下勝利。

高雄市長韓國瑜（中）替總冠軍賽首戰開球。記者劉學聖／攝影
高雄市長韓國瑜（中）替總冠軍賽首戰開球。記者劉學聖／攝影
分享

台啤蔣淯安

相關新聞

NBA／史上第二度4OT惡鬥 拓荒者輾碎金塊

2019-05-04 14:28

NBA／安戴托昆波獲22罰 厄文：太荒謬

2019-05-04 12:44

進攻哲學之爭 火箭第二敗背後的危機

2019-05-04 13:08

NBA／上場60分鐘拿41分 麥凱倫改寫兩紀錄

2019-05-04 16:31

NBA／約柯奇季後賽出賽第四多 馬龍自責道歉

2019-05-04 16:14

NBA／季中才加盟拓荒者 胡德提前預告終結比賽

2019-05-04 16:01

NBA 2019季後賽對戰表─東區

2019-05-04 14:40

NBA 2019季後賽對戰表─西區

2019-05-04 14:40

SBL／2分差險勝台啤 富邦主帥：是好的警惕

2019-05-04 22:06

NBA／助教遭逢嚴重車禍意外 凝聚拓荒者上下一心求勝

2019-05-04 17:34

NBA／再五分鐘就結束 拓荒者康特：沒想到說了四次

2019-05-04 15:35

NBA／得分全來自禁區與罰球 安戴托昆波：保持侵略性

2019-05-04 15:08

NBA／眼傷作假？雅虎記者：勇士球員質疑哈登傷勢

2019-05-04 14:33

NBA／談當球員另一伴挑戰 柯瑞妻稱丈夫女人緣太好

2019-05-04 12:16

NBA／張伯倫百分紀錄紙卡成交 拍賣價高達670萬

2019-05-04 12:15

NBA／兩隊罰不停 字母哥轟32分逆轉勝綠衫軍

2019-05-04 11:04

NBA／推薦泰隆魯掌湖人帥位 禪師遊說前未婚妻巴斯

2019-05-04 11:03

NBA／與快艇系列戰當警訊 柯瑞：抱持警覺性

2019-05-04 10:16

NBA／威廉斯接掌太陽帥位 美媒預期湖人聘僱泰隆魯

2019-05-04 09:53

NBA／太陽球團官方證實 威廉斯將任新帥

2019-05-04 09:32

NBA／自責表現欠佳 羅瑞：沒幫到雷納德

2019-05-04 09:15

鬥智也鬥勇 拓荒者第二戰的贏球之道

2019-05-04 09:00

NBA／肘擊羅瑞胯下 西蒙斯挨罰2萬美元

2019-05-04 08:21

NBA／替補無力、防守潰堤 暴龍告急

2019-05-03 23:57

NBA／化身進攻犯規製造機 公鹿前鋒臉部辨識認不得

2019-05-03 17:13

席亞康爆紅之路 喀麥隆內戰見真章

2019-05-02 07:00

火箭山窮水盡想翻身 莫忘手中還有一張好牌

2019-05-02 07:00

G1防守分勝負 勇士死亡五小的陣形優勢

2019-05-01 09:55

快艇6戰逼出最強勇士 再戰火箭攻守拆招分析

2019-04-29 12:20

76人、暴龍18年後再對決 單打天賦的極致交鋒

2019-04-29 10:52

火箭vs.勇士 三大決勝點拚勝負

2019-04-29 07:00

雷聲大雨點小 衛斯特布魯克的變與不變

2019-04-27 10:00

全勝勁旅正面交鋒 王者之鹿將是真正綠色盟主

2019-04-26 07:00

尋找歐拉迪波的「羅賓」 溜馬陣容今夏恐大風吹

2019-04-24 10:50

慘遭拓荒者修理 衛少是最被高估的巨星

2019-04-23 07:00

復仇死神杜蘭特領軍 勇士繃緊神經的優化

2019-04-21 10:20

戰術信心雙崩盤 爵士慘敗之後的嚴峻課題

2019-04-21 09:45

公鹿擁字母哥笑傲天下 活塞幾乎淪為陪打

2019-04-19 07:00

快艇史詩級大逆轉 勇士究竟出了哪些狀況？

2019-04-18 18:35
看更多

熱門文章

NBA／史上第二度4OT惡鬥 拓荒者輾碎金塊

2019-05-04 14:28

NBA／安戴托昆波獲22罰 厄文：太荒謬

2019-05-04 12:44

MLB／滑壘受傷 林子偉扛先發中外野卻提早傷退

2019-05-04 09:09

NBA／約柯奇季後賽出賽第四多 馬龍自責道歉

2019-05-04 16:14

NBA／季中才加盟拓荒者 胡德提前預告終結比賽

2019-05-04 16:01

NBA／兩隊罰不停 字母哥轟32分逆轉勝綠衫軍

2019-05-04 11:04

NBA／再五分鐘就結束 拓荒者康特：沒想到說了四次

2019-05-04 15:35

NBA／與快艇系列戰當警訊 柯瑞：抱持警覺性

2019-05-04 10:16

NBA／談當球員另一伴挑戰 柯瑞妻稱丈夫女人緣太好

2019-05-04 12:16

MLB／陳偉殷中繼連3場無失分 800K倒數剩5K

2019-05-04 10:40

NBA／眼傷作假？雅虎記者：勇士球員質疑哈登傷勢

2019-05-04 14:33

進攻哲學之爭 火箭第二敗背後的危機

2019-05-04 13:08

MLB／林子偉初檢左膝扭傷 確定進10天傷兵名單

2019-05-04 12:02

NBA／肘擊羅瑞胯下 西蒙斯挨罰2萬美元

2019-05-04 08:21

MLB／布萊德利休兵 林子偉本季首扛先發中外野

2019-05-04 06:49

NBA／上場60分鐘拿41分 麥凱倫改寫兩紀錄

2019-05-04 16:31

NBA／替補無力、防守潰堤 暴龍告急

2019-05-03 23:57

NBA／張伯倫百分紀錄紙卡成交 拍賣價高達670萬

2019-05-04 12:15

NBA／威廉斯接掌太陽帥位 美媒預期湖人聘僱泰隆魯

2019-05-04 09:53

NBA／推薦泰隆魯掌湖人帥位 禪師遊說前未婚妻巴斯

2019-05-04 11:03

MLB／最快才142公里 漢崔克斯81球完封紅雀

2019-05-04 06:19

MLB／馬林魚戰績和票房一樣慘 基特坦言不開心

2019-05-04 06:58

NBA／太陽球團官方證實 威廉斯將任新帥

2019-05-04 09:32

NBA／得分全來自禁區與罰球 安戴托昆波：保持侵略性

2019-05-04 15:08

NBA／助教遭逢嚴重車禍意外 凝聚拓荒者上下一心求勝

2019-05-04 17:34

中職／里迪10局下再見轟打退猿隊 兄弟4連勝

2019-05-03 23:27

MLB／不想丟選秀籤 美媒：洋基爭凱柯等6月

2019-05-04 08:59

日職／陽岱鋼單場雙安 巨人延長賽吞敗

2019-05-04 17:13

NBA 2019季後賽對戰表─西區

2019-05-04 14:40

MLB／菊池雄星求教 印地安人包爾無私分享

2019-05-04 08:51

MLB／洋基傷兵抓交替 安都哈歸隊換派克斯頓受傷

2019-05-04 10:41

NBA 2019季後賽對戰表─東區

2019-05-04 14:40

中職／後援提油救火 猿象延長賽

2019-05-03 23:49

中職／艾迪頓成猿隊剋星 中信兄弟笑納5連勝

2019-05-04 20:36

台中消防猛男攻頂101垂直馬拉松 靠山路火警練出好體力

2019-05-04 17:23

日職／陳冠宇中繼出賽 防禦率依舊完美

2019-05-03 23:55

MLB／今日戰績表 道奇9局上逆轉教士克蕭逃敗

2019-05-04 13:30

MLB／小葛雷諾何時爆發？普荷斯：等首轟出爐

2019-05-04 08:18

岐阜女網／「小鋼砲」太猛 梁恩碩逆轉進決賽

2019-05-04 13:33

台南消防局參加101登高賽 全國公務機關第一

2019-05-04 18:36
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top