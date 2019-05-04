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NBA賽事精華- 金塊 vs. 拓荒者 (5月4日)焦點球員- Jamal Murray (5月4日)

NBA／上場60分鐘拿41分 麥凱倫改寫兩紀錄

2019-05-04 16:31聯合報 記者劉肇育╱即時報導

麥凱倫(前)上場了60分鐘。 歐新社
麥凱倫(前)上場了60分鐘。 歐新社
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波特蘭拓荒者隊雙槍里拉德（Damian Lillard）與麥凱倫（C.J. McCollum），今天在與金塊隊四度延長賽中合力攻下69分，雖然最終贏球光環由板凳殺出的胡德（Rodney Hood）奪走，但麥凱倫本場比賽出賽60分鐘創下拓荒者隊史季後賽紀錄，延長賽拿下18分則是聯盟近20年來最佳。

在今天兩隊拚入延長賽後，拓荒者接下來四度延長賽所拿下的38分都集中在五個人身上，分別為拿下18分的麥凱倫、9分的里拉德、7分的胡德以及各拿兩分的康特（Enes Kanter）與小柯瑞（Seth Curry）。

其中麥凱倫與里拉德合記拿下的27分都集中在前三次延長賽，成為拓荒者能不斷延長戰線的關鍵，兩人最終也分別上場了60分鍾與58分鐘，加上康特的56分鐘，三人改寫了拓荒者季後賽隊史上場時間的前3名。

對於一場比賽打了60分鐘，拿下41分的麥凱倫強調並未因此感到疲倦，「就是我的目標，也是我在夏天不斷調整自身狀態與飲食的原因，我們的生活就是如此，我只要回去小睡一下就沒問題了，這是一個七場的系列賽，我們會在兩天後再度碰上他們。」

里拉德則說：「今天我們打了四度延長，且每次延長賽雙方都互有領先，兩支球隊都在為了勝利而戰，沒有人會說這場比賽很輕鬆或愉快，因為想要在季後賽繼續向前走，你就必須拿下勝利。」

拓荒者里拉德金塊

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