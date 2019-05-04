NBA／約柯奇季後賽出賽第四多 馬龍自責道歉

2019-05-04 16:14 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



約柯奇(右)上場達65分鐘。 歐新社 分享 facebook 金塊與拓荒者隊今天的系列賽第三戰，雙方歷經4度延長的惡鬥才由拓荒者以140：137辛苦取勝，拓荒者以系列賽2：1取得領先；而金塊陣中球星約柯奇（Nikola Jokic）此役上場「爆表」的65分鐘，也是聯盟近66年來季後賽出賽時間最多的球員。

正規時間結束雙方戰成102平手，在第4次延長中，拓荒者胡德（Rodney Hood）在倒數18.6秒關鍵外線出手助隊逆轉戰局，落後2分的金塊雖然約柯奇獲得罰球機會，不過他2罰僅中1，錯失靠罰球追平機會，最終球隊就以3分差落敗。

約柯奇此役上場65分鐘，是NBA季後賽史上第4高的出賽時間，也是自1953年來的第一人，分別是洛卡（Red Rocha）、西莫（Paul Seymour）的67分鐘並列第一，再來是塞爾蒂克的庫西（Bob Cousy）的66分鐘。

賽後約柯奇談到自己出賽時間達65分鐘時說：「說實話，當你在場上打球時，你不會注意到自己的出賽時間。我認為這的確是很長的出賽時間，但我不會在延長賽中離開比賽，我們在戰鬥，曾有幾次機會距離勝利如此接近，但我丟失了那次罰球。」

而金塊主帥馬龍（Michael Malone）也在賽後向約柯奇道歉，「這太荒謬了，我不能這樣對他，這樣的出賽時間實在太多了。事實上我已經在更衣室向他道歉了。」

雖然球隊最終落敗，在系列賽陷入落後，馬龍仍肯定子弟兵表現，他說：「這場比賽兩支球隊都配得上勝利，我們沒有遺憾，我們在場上付出了全部。」