NBA／季中才加盟拓荒者 胡德提前預告終結比賽

2019-05-04 16:01 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



胡德(左)投進致勝三分球。 歐新社 分享 facebook 波特蘭拓荒者今天在系列賽第三戰與丹佛金塊拚入四度延長賽才以三分差距取勝，其中季中才加入的胡德（Rodney Hood）與康特（Enes Kanter）在第四度延長賽連拿9分的表現，成為拓荒者致勝關鍵。

拓荒者今天與金塊打入四度延長賽，雙方在主力球員幾乎都氣力放盡的情況下，拓荒者卻從板凳殺出奇兵，今年季中才被騎士被交易到拓荒者的胡德一度連得7分，其中包括比賽最後18.6秒投進逆轉比分的三分球，成為拓荒者最大贏球功臣。

在詹姆斯（LeBron James）本季轉戰湖人後，胡德上半季原先在騎士有不小的揮灑空間，但在球團決定「砍掉重練」的情況下，遭到交易到拓荒者換回選秀權，而胡德也隨即進入拓荒者輪替陣容，只不過季後賽首輪面對雷霆表現機會不多。

季中才加盟拓荒者的胡德(右)。 歐新社 分享 facebook

不過在今天成為球隊贏球功臣後，他說：「我告訴崔蘭特（Gary Trent Jr.）和西蒙斯（Anfernee Simons），只要有機會我就會終結這場比賽。這是我季後賽經歷過最關鍵的時刻，能夠順利完成任務對我來說意義非凡，尤其還是在這樣的處境之下，我已經坐在板凳一段時間了，但我付出最大努力也收到成效。」

至於季中遭尼克買斷後加入的康特，不僅在例行賽填補上了先發中鋒諾基奇（Jusuf Nurkic）球季報銷後的禁區戰力空缺，季後賽表現更是火熱，今天四度延長賽他也先為拓荒者搶下兩分，隨後還有抄截和抓下關鍵進攻籃板的表現，且本季他與拓荒者的合約僅有64.2萬美元，可說是物超所值。