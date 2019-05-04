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NBA／再五分鐘就結束 拓荒者康特：沒想到說了四次

2019-05-04 15:35聯合報 記者劉肇育╱即時報導

拓荒者康特(左)與金塊奮戰。
拓荒者康特(左)與金塊奮戰。
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波特蘭拓荒者與丹佛金塊今天在系列賽第三場比賽拚入第四度延長賽才分出勝負，對於球員體能來說形成極大考驗，尤其是這個系列賽本來就帶著肩傷上陣的拓荒者中鋒康特（Enes Kanter）本場比賽又打了56分鐘，賽後也傳出他肩傷加劇的狀況。

康特在季後賽首輪與雷霆系列賽最後一戰，就因為左肩膀脫臼傷勢一度傳出可能會缺席第二輪賽事，不過在拓荒者禁區戰力告急的情況下他仍舊帶傷出賽，且在前兩戰力抗金塊約柯奇（Nikola Jokic），分別繳出26分7籃板與15分9籃板數據。

在今天的第三戰，康特比賽過程中不斷被拍下摸著左肩膀的畫面，顯示傷勢狀況仍在持續惡化，最終他也出賽了僅次於球隊雙槍麥凱倫（C.J. McCollum）與里拉德（Damian Lillard）的56分鐘，並拿下18分15籃板3抄截，幫助拓荒者以3分差距取勝。

不過賽後康特就透露自己的肩傷也因此加劇，並上傳了一張攤在床上接受治療的照片，受訪時他說：「很開心我們能下勝利，大家都不惜一切代價想要取勝，我內心不斷對自己喊話『只要再撐五分鐘就結束了』，沒想到我這樣對自己說了四次。」

拓荒者主帥史達茲（Terry Stotts）也說：「我不記得上半場、下半場，甚至是前三次延長賽發生了什麼，我只記得胡德（Rodney Hood）在第四度延長賽挺身而出，這是一場瘋狂的比賽，兩隊拚戰精神真的很不可思議。」

拓荒者金塊Nikola Jokic

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