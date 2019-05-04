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NBA／眼傷作假？雅虎記者：勇士球員質疑哈登傷勢

2019-05-04 14:33聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

哈登。 美聯社
哈登。 美聯社
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勇士隊的系列賽第二戰，休士頓火箭球星哈登（James Harden）在比賽中遭到格林（Draymond Green）大掌戳傷眼睛，不過《雅虎體育》記者海恩斯（Chris Haynes）報導指出，有些勇士球員質疑哈登眼睛傷勢的嚴重性。

當時哈登在首節還剩6分多鐘時，遭到勇士前鋒格林的手戳到眼睛，之後退場接受檢查，直到第二節中又重回賽場，當時可看見哈登眼中有明顯血絲，且不時可看見哈登在眨眼，賽後哈登表示在比賽中幾乎看不清楚。

而他在回到休士頓後立刻拜訪眼科醫生，所幸檢查後兩眼角膜都未受損，哈登也在球隊練習時受訪，掛保證自己不會缺席第三戰，當時他說：「我能看得更清楚了，雖然仍有些痛感，特別是在亮光下，但是我可以更好的看清楚你們了，這才是最重要的事。」

不過根據海恩斯報導指出，勇士球員對哈登眼睛傷勢嚴重性提出質疑，認為他的眼睛傷勢不像哈登所說的那樣嚴重，海恩斯說：「勇士球員在私底下聊天時說到，哈登可以在比賽中投進一些外線，可是卻在站上罰球線時頻頻眨眼，就像自己什麼都看不見一樣。」

哈登在那場比賽投19中9，包含三分球投7中3，罰球9罰中8，攻下全場最高29分、7籃板、4助攻。兩隊系列賽第三戰將來到休士頓進行，將在明天上午8點30分開打。

哈登勇士格林

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