NBA／史上第二度4OT惡鬥 拓荒者輾碎金塊

2019-05-04 14:28 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



麥凱倫(左)全場上場60分鐘攻41分。 美聯社 分享 facebook 波特蘭拓荒者與金塊隊4日進行季後賽第二輪系列第三戰，上演NBA季後賽史上第二度出現的四度延長賽惡鬥，拓荒者胡德（Rodney Hood）倒數18.6秒的關鍵三分球命中，隨後約柯奇兩罰僅中一，加上小柯瑞（Seth Curry）終場前2.8秒兩罰俱中，率隊140：137艱辛拿下勝利。

季後賽四度延長賽首度出現得追溯到1953年東區四強賽塞爾蒂克與雪城國民隊（Syracuse Nationals）的第二戰，最終由綠衫軍111：105拿下勝利。

在第四度延長賽中，金塊隊巴頓（Will Barton）跳出連下6分，拓荒者則有胡德（Rodney Hood）挺身而出，倒數18.6秒右側三分球空心破網，率隊取得兩分領先。金塊隊最後一擊交給約柯奇禁區單打，5.6秒站上罰球線兩罰一中。終場前2.8秒，小柯瑞（Seth Curry）兩罰俱中，

將戰局逼入第四度延長的是里拉德（Damian Lillard ），拓荒者隊麥凱倫在三度延長賽倒數3分鐘弧頂飆進三分球，不過金塊隨後連投帶罰連下8分，逆轉超前取得4分領先。里拉德適時切入追回兩分後，倒數8.4秒再單刀突破，上籃扳平戰局。

里拉德原本在二度延長賽原有機會提前終結比賽，在倒數1秒三分線右側45度角，後一大步出手，但球彈框而出，錯失贏球契機。

約柯奇出賽多達63分鐘，雖然完成生涯第三度季後賽「大三元」，攻下33分、18籃板、14助攻，但多次防守端肢體接觸為人詬病，包括罰球站位時肘擊康特（Enes Kanter）左肩，第一度延長賽里拉德切入，約柯奇又從側邊強抱「鎖喉」，但裁判並未送出惡意犯規。

穆雷（Jamal Murray）34分、9籃板、5助攻，拓荒者麥凱倫（C.J. McCollum）轟下全場最高41分、8籃板，4助攻、4抄截，里拉德（Damian Lillard ）28分、8助攻、6籃板。