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NBA焦點球員- Kyrie Irving (5月4日)焦點球員- Giannis Antetokounmpo (5月4日)

NBA／安戴托昆波獲22罰 厄文：太荒謬

2019-05-04 12:44聯合報 記者林宋以情╱即時報導

厄文覺得字母哥罰球22次太荒謬。 美聯社
厄文覺得字母哥罰球22次太荒謬。 美聯社
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塞爾蒂克隊帶著1勝1負返回波士頓，卻未能如厄文（Kyrie Irving）所願取得系列戰領先，終場以116：123吞敗。厄文對於公鹿隊球星安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）全場獲22罰頗有微詞，認為判決太荒謬。

安戴托昆波此役轟下32分、13籃板、8助攻，光是罰球就進帳16分，厄文攻下29分，含罰球12投11中，外帶6助攻、3籃板。

「他在單場獲得22次罰球，這實在太荒謬。」厄文賽後對吹判難以認同，表示安戴托昆波單節平均獲6次罰球，也讓比賽節奏變慢，「我只希望我們能獲得一樣的罰球機會，而不僅是第四節。」

此役兩隊總計68罰54中，公鹿隊獲36罰高於綠衫軍，但塞爾蒂克32罰僅罰丟兩球，罰球線上進帳30分優於公鹿。

厄文也能體會裁判工作艱鉅，他表示，自己大可以在記者會上大肆批評，但球員也有艱難任務，尤其當你知道任何防守都可能輕易送對方上罰球線，多少會影響防守強度，「安戴托昆波聯盟頂尖球員，我們知道他的能耐。吹判會讓你不願意再有任何肢體接觸，這也讓比賽節奏變得緩慢。」

拋開裁判因素，厄文並未放棄希望，仍有信心在下一場主場有所回應，「我們會有更好表現，接下來勢必得更有效率。從現在起，你們不會再看到22投8中的命中率、罰球失手，甚至是向裁判要犯。」

厄文安戴托昆波塞爾蒂克

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