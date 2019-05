NBA／兩隊罰不停 字母哥轟32分逆轉勝綠衫軍

「字母哥」安戴托昆波(左)率隊擊敗塞爾蒂克。 美聯社 分享 facebook

《季後賽東區對戰表》

《季後賽西區對戰表》

公鹿隊4日作客波士頓塞爾蒂克主場,比賽卻因頻頻罰球減損流暢度,精采度也大打折扣,兩隊共記68罰54中,安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)光靠罰球就進帳16分,全場轟32分、13籃板、8助攻,終場123:116逆轉勝綠衫軍,系列戰取得2:1領先。

綠衫軍前役作客公鹿隊吞敗,今天回到主場迎接二連戰,厄文在賽前才表示,該是球隊有所回應的時候,塞爾蒂克在首節就在厄文(Kyrie Irving)單節12分領銜下取得領先,次節又有三分球高命中率,莫里斯(Marcus Morris)在倒數6分鐘接獲厄文助攻飆進三分彈,一度將差距擴大到12分。

但公鹿隊「字母哥」即時反撲,連四罰俱中,加上康納頓(Pat Connaughton)三分球冷箭一口氣連追7分,洛培茲(Brook Lopez)、米羅蒂奇(Nikola Mirotic)在倒數3分鐘連兩記三分球,一舉扳平戰局。

易籃過後裁判哨音四起,安戴托昆波在第三節的罰球就進帳6分,並製造機會給外圍空檔射手,公鹿隊單節飆進五記三分球,包括希爾(George Hill)在倒數兩分鐘連兩記三分球,把領先擴大到11分,公鹿隊轟出40:31攻勢。

來到末節最後1分20秒,塞爾蒂克霍福特(Al Horford)兩罰俱中,加上布萊德索(Eric Bledsoe)兩罰進墨,綠衫軍逆轉現曙光,霍福特讀秒階段飆進三分球,將縮小到5分差,但安戴托昆波兩罰穩穩收下,終場123:116擊敗綠衫軍。

塞爾蒂克先發五人的得分都上雙,厄文攻下29分,含罰球12投11中,外帶6助攻、3籃板,泰托姆也有20分、11籃板。公鹿隊希爾攻下全隊次佳21分、4籃板,米道頓(Khris Middleton)也有20分、5助攻、4籃板。

