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NBA／兩隊罰不停 字母哥轟32分逆轉勝綠衫軍

2019-05-04 11:04聯合報 記者林宋以情╱即時報導

「字母哥」安戴托昆波(左)率隊擊敗塞爾蒂克。 美聯社
「字母哥」安戴托昆波(左)率隊擊敗塞爾蒂克。 美聯社
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季後賽東區對戰表

季後賽西區對戰表

公鹿隊4日作客波士頓塞爾蒂克主場，比賽卻因頻頻罰球減損流暢度，精采度也大打折扣，兩隊共記68罰54中，安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）光靠罰球就進帳16分，全場轟32分、13籃板、8助攻，終場123：116逆轉勝綠衫軍，系列戰取得2：1領先。

綠衫軍前役作客公鹿隊吞敗，今天回到主場迎接二連戰，厄文在賽前才表示，該是球隊有所回應的時候，塞爾蒂克在首節就在厄文（Kyrie Irving）單節12分領銜下取得領先，次節又有三分球高命中率，莫里斯（Marcus Morris）在倒數6分鐘接獲厄文助攻飆進三分彈，一度將差距擴大到12分。

但公鹿隊「字母哥」即時反撲，連四罰俱中，加上康納頓（Pat Connaughton）三分球冷箭一口氣連追7分，洛培茲（Brook Lopez）、米羅蒂奇（Nikola Mirotic）在倒數3分鐘連兩記三分球，一舉扳平戰局。

易籃過後裁判哨音四起，安戴托昆波在第三節的罰球就進帳6分，並製造機會給外圍空檔射手，公鹿隊單節飆進五記三分球，包括希爾（George Hill）在倒數兩分鐘連兩記三分球，把領先擴大到11分，公鹿隊轟出40：31攻勢。

來到末節最後1分20秒，塞爾蒂克霍福特（Al Horford）兩罰俱中，加上布萊德索（Eric Bledsoe）兩罰進墨，綠衫軍逆轉現曙光，霍福特讀秒階段飆進三分球，將縮小到5分差，但安戴托昆波兩罰穩穩收下，終場123：116擊敗綠衫軍。

塞爾蒂克先發五人的得分都上雙，厄文攻下29分，含罰球12投11中，外帶6助攻、3籃板，泰托姆也有20分、11籃板。公鹿隊希爾攻下全隊次佳21分、4籃板，米道頓（Khris Middleton）也有20分、5助攻、4籃板。

塞爾蒂克公鹿厄文

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