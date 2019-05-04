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NBA／與快艇系列戰當警訊 柯瑞：抱持急迫性

2019-05-04 10:16聯合報 記者林宋以情╱即時報導

柯瑞。 美聯社
柯瑞。 美聯社
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季後賽首輪對快艇第二戰，勇士領先31分遭快艇絕地逆轉，成為各隊絕佳教科書，也讓衛冕軍學到最痛的教訓，次輪對火箭隊取得系列戰二連勝，主帥柯爾（ Steve Kerr ）和球星柯瑞（Stephen Curry）不約而同，的表示，球隊從與快艇的系列戰中感到急迫性。

勇士隊在前役以115：109擊敗火箭，取得系列戰二連勝，有望成為繼1960年後，首支以5連勝前進總冠軍賽球隊，但勇士隊並非一帆風順，與快艇系列戰曾重重摔一跤，尤其第二戰領先多達31分卻遭到逆轉，鏖戰六場才從系列戰勝出。

「我想球隊會感到更多的急迫性。」柯爾表示，與快艇第二戰改變了系列戰，也打醒勇士眾將，「現在一切都不同了，我們在奧克蘭有了好的開始，全力拚戰並取得二連勝，雖然擁有優勢，但我們還有很長一段路要走。」

前役左手中指脫臼仍轟下20分的柯瑞，與杜蘭特（ Kevin Durant）都為快艇感到敬佩，「他們是傑出球隊，不斷挑戰我們。我們也了解到，與火箭系列賽前兩場在主場贏球有多重要。」

明日迎來第三戰，火箭勢必捲土重來，柯瑞表示，最關鍵的是開賽首節和上半場，「絕對會是高強度對決，我們必須在一開賽就奠定贏球基礎，我們應該抱持著急迫性去面對挑戰。」

快艇勇士柯瑞

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