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NBA／自責表現欠佳 羅瑞：沒幫到雷納德

2019-05-04 09:15聯合報 記者林宋以情╱即時報導

羅瑞。 美聯社
羅瑞。 美聯社
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暴龍球星雷納德（Kawhi Leonard）在季後賽第二輪連續三戰攻下超過30分，無奈球隊仍陷入1：2落後，除了席亞康（Pascal Siakam）外，其他球員少有建樹，羅瑞（Kyle Lowry）對自己表現也不甚滿意，自許應該跳出來幫助雷納德。

雷納德在前兩戰各轟下45分、35分，三戰場均37.7分、7.3籃板、3.7助攻，主控羅瑞表現欠佳，僅在第二戰得分上雙繳20分，其餘兩戰都是個位數得分，第三戰更僅留下7分，籃板、助攻各5數據，自己也猛搖頭。

「我們得跳出來幫他（雷納德）」，羅瑞在接受訪問表示，他在比賽中就不斷喊話，所有人都應該跳出來助拳，「他攻防兩端已經貢獻他所有能做的，為了贏得比賽，但我卻沒有幫助他。」

對表現相當自責的羅瑞反求諸己，坦言一整季的表現都起伏不定，「我在進攻端應該有更多表現，如果我打出應有水準，或許系列戰會是另一種局面。」

除了羅瑞之外，進攻端也少了小加索（Marc Gasol）的火力奧援，他的三戰場均僅6.7分、5籃板，相較之下76人五星陣容表現平均，由安比德（Joel Embiid）、巴特勒（Jimmy Butler）雙星領軍，先發五人得分都能上雙，成為勝負關鍵。

羅瑞表示，球隊太過無私，而且太過被動，「我們應該更自私點，幫助雷納德和席亞康之外，還得更果斷。我們太過被動，害怕失誤。」

雷納德76人Kyle Lowry

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