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NBA／先發五人得分上雙 76人退暴龍收二連勝

2019-05-03 10:48聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

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系列賽第二輪前兩戰形成平手的暴龍76人，今天（3日）轉往費城進行第三戰，76人在先發五人得分上雙、團隊多點開花攻勢下，其中安比德（Joel Embiid）繳出33分、10籃板「雙十」表現，在主場以116：95輕取暴龍隊，取得二勝一負的領先。

本季季中從老鷹轉往多倫多的林書豪，再度嚐到季後賽滋味，不過他上場時間不多且不固定，與76人的系列賽前兩戰只在首戰有上場紀錄，出賽三分鐘且沒有得分，只有籃板、失誤各一，上一戰則坐滿板凳；今天在第三戰他因背部痙攣而缺席。

76人在前兩戰在多倫多主場與暴龍戰成平手，今天回到主場，主帥布朗（Brett Brown）在賽前表示，主場球迷將會成為球隊最佳後盾，「我認為我們所有的激情都來自我們的球迷，暴龍主場的助威聲很大，我們的球迷也會做同樣的事，我們的主場球迷就是我的優勢。」

首節暴龍在雷納德（Kawhi Leonard）、席亞康（Pascal Siakam）及首節外線三投俱中的格林（Danny Green）各得到九分，僅以三分落後76人，不過第二節開始近三分鐘的時間，暴龍卻找不到攻擊準星，讓76人打出一波8：0攻勢將分差擴大至雙位數，半場打完76人取得11分領先。

易籃後76人持續在攻守兩隊進行施壓，始終維持著雙位數左右的分差，三節打完落後9分的暴龍，在決勝節進攻端更是熄火，接近7分鐘的時間只靠著范弗利特（Fred VanVleet）及格林得到三分，76人則趁勢攻下21分，最終就以21分之差收下勝利，系列賽2：1取得領先。

76人靠著攻守兩端都有所發揮下，在系列賽先吞一敗後收下二連勝，團隊命中率超過五成，籃板更是以45：35優於對手，團隊助攻也多了對手14次，除了安比德外，巴特勒（Jimmy Butler）22分，瑞迪克（JJ Redick）15分，哈里斯（Tobias Harris）、西蒙斯（Ben Simmons）、伊尼斯（James Ennis III）也都有雙位數演出。

落敗的暴龍則只有三人得分上雙，雷納德得到全隊最高的33分，席亞康20分次之，格林13分。

76人暴龍格林

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