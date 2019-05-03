NBA／眼傷無礙 哈登掛保證不缺席G3

2019-05-03 07:59 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



在系列賽第二戰眼睛遭到戳傷的休士頓火箭球星哈登（James Harden），今天在球隊練習前接受媒體採訪，外界十分關心他的眼睛傷勢及是否影響第三戰出賽，他反問大家說：「如果我上一戰幾乎看不見都打了，那麼是什麼原因讓你覺得我會缺席第三戰呢？」

本月1日與勇士隊的比賽中，哈登在第一節還剩下6分多鐘時，遭到勇士前鋒格林（Draymond Green）的手戳到眼睛，之後退場接受檢查，直到第二節中又重回賽場；不過可以看到哈登的眼睛並不自然的眨眼，最終他19投9中，繳出29分、6籃板、4助攻的成績，球隊以109：115吞敗，系列賽陷入0勝2負的落後劣勢。

而他在回到休士頓後，立刻前往醫院拜訪眼科醫生進行治療，今天球隊練習哈登也未缺席。談到自己的眼睛傷勢，哈登表示，左眼仍然有些痛感，不過視力已經好了許多，儘管尚未完全恢復，但他將會參加今天的球隊訓練。

「我能看得更清楚了，雖然仍有些痛感，特別是在亮光下，但是我可以更好的看清楚你們了，這才是最重要的事。」哈登表示，雙眼都遭格林大掌揮到，其中以左眼更為嚴重，不過他卻不考慮在下一場比賽中戴護目鏡上陣。

哈登說：「這次傷勢跟過去不一樣，過去我常扭到腳踝，知道怎麼應對這樣的傷勢，但你視力模糊、你看不到，這真的很困難，不過我絕對不會給自己找藉口。」

而目前火箭以系列賽0：2落後勇士，台灣時間5日上午8點30分的第三戰對火箭而言有輸不得的壓力，被問到是否可能會缺陣哈登說：「我的意思是，如果我上一場比賽幾乎看不見都打了，那麼是什麼原因讓你覺得我會缺席第三戰呢？」