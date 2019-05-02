NBA／拓荒者與金塊爆衝突 里拉德要隊友冷靜

2019-05-02 17:51 聯合新聞網 綜合報導



拓荒者康特(右，00號)與金塊發生衝突。 美聯社 分享 facebook 金塊主場於主場遭拓荒者以97:90將系列戰扳至1:1平手。不僅輸球，金塊前鋒克雷格（Torrey Craig）也在比賽中弄傷鼻子，另外在比賽末節，又因隊友約柯奇（Nikola Jokic）爭搶籃板時，推了與康特（Enes Kanter）一把，使得康特撞倒克雷格。

在克雷格倒下後，金塊後衛哈里斯（Gary Harris）隨即衝向康特，欲為自己的隊友討公道，隨後穆雷（Jamal Murray）也加入戰局，和康特一度糾纏在一起，險些發生衝突。好在雙方球員及裁判及時介入，將兩人拉開，才能夠在第一時間化解衝突。麥凱倫（C.J. McCollum ）率先將康特拉離人群，隨後里拉德（Damian Lillard）也上前提醒康特要冷靜。

雖沒有任何球員會希望自己隊友受傷，但觀看錄影重播後，很明顯康特並非故意衝撞克雷格，而是先被約柯奇重重向後推，在重心不穩的情況下，不小心迎面撞上當時正站在面前的克雷格。無奈在裁判觀看回放後，仍分別給了康特及哈里斯個一次技術犯規，這次技術犯規對康特來說，領得稍嫌冤枉。