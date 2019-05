NBA／拓荒者與金塊爆衝突 里拉德要隊友冷靜

拓荒者康特(右,00號)與金塊發生衝突。 美聯社 分享 facebook 金塊主場於主場遭拓荒者以97:90將系列戰扳至1:1平手。不僅輸球,金塊前鋒克雷格(Torrey Craig)也在比賽中弄傷鼻子,另外在比賽末節,又因隊友約柯奇(Nikola Jokic)爭搶籃板時,推了與康特(Enes Kanter)一把,使得康特撞倒克雷格。

在克雷格倒下後,金塊後衛哈里斯(Gary Harris)隨即衝向康特,欲為自己的隊友討公道,隨後穆雷(Jamal Murray)也加入戰局,和康特一度糾纏在一起,險些發生衝突。好在雙方球員及裁判及時介入,將兩人拉開,才能夠在第一時間化解衝突。麥凱倫(C.J. McCollum )率先將康特拉離人群,隨後里拉德(Damian Lillard)也上前提醒康特要冷靜。

雖沒有任何球員會希望自己隊友受傷,但觀看錄影重播後,很明顯康特並非故意衝撞克雷格,而是先被約柯奇重重向後推,在重心不穩的情況下,不小心迎面撞上當時正站在面前的克雷格。無奈在裁判觀看回放後,仍分別給了康特及哈里斯個一次技術犯規,這次技術犯規對康特來說,領得稍嫌冤枉。

RT SportsCenter: Enes Kanter and Jamal Murray earned double techs after a scuffle in Game 2 😬 pic.twitter.com/MEuyJc9RpM