NBA／克雷格兩度受重創 拓荒者康特高喊無辜

2019-05-02 16:54 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



拓荒者康特比賽時也受傷。 美聯社 分享 facebook 丹佛金塊隊小前鋒克雷格（Torrey Craig）在今天與波特蘭拓荒者隊的系列賽第二戰，不僅在第二節時被對手打傷鼻子退場，末節時還因為遭到拓荒者康特（Enes Kanter）推擠在地，一度引發雙方間的衝突，不過金塊教練馬龍（Michael Malone）強調，這兩次衝突雙方皆是無惡意。

克雷格在今天第二節開賽不到30秒，就在一次罰球卡位過程中與拓荒者柯林斯（Zach Collins）對撞，並在失去重心後直接撞向隊友莫里斯（Monte Morris）的膝蓋當場血流如注，雖然隨後克雷格戴著臉部護具又再一次回到場上，但末節卻又發生了遭到康特推擠倒地的狀況，導致雙方球員一湧而上。

賽後金塊教練馬龍表示，這兩次的衝突事件都並非惡意，「這和大家說的『髒』沒有太大關聯，克雷格第一次受傷完全是個意外，他撞到了莫里斯的膝蓋，那是一件不幸的意外。至於第二次與康特的推擠，則是因為康特與約柯奇（Nikola Jokic）在籃下的糾纏所導致。」

馬龍接著強調，兩隊本場比賽都是帶著想闖進分區冠軍賽的決心在拚鬥，「這是一個激烈對抗的系列賽，但這中間不會有任何骯髒的事情發生，我們彼此都很尊重這一點。」

無故成為事主的康特也為自己喊冤，強調是遭到約柯奇推擠後才會撞上一旁的克雷格，「我當時被推向克雷格並把他撞倒，接著就有人衝向前對我叫囂，我感覺自己什麼都沒做，是他們自己人把我推向他的隊友。」