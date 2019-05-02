NBA／次輪表現低迷 安比德：會保持耐心

2019-05-02 16:21 聯合新聞網 綜合報導



安比德表現低迷。 美聯社 分享 facebook 76人與暴龍第2戰，費城中鋒安比德（Joel Embiid）打出季後賽生涯最低迷的一場賽事，出手7次命中2球，僅拿下12分。安比德表示，若暴龍持續針對性防守，他發誓會保持耐心。

這個系列賽安比德的表現沒有預期的好，在跟暴龍中鋒小加索（Marc Gasol）對位上基本上討不到便宜。綜合例行賽與季後賽對位數據，安比德面對這位前最佳防守球員，僅能以32.6%的命中率攻下場均14分，與其生涯平均48.1%投籃命中率和場均24.3分相差甚遠。

對於自己表現低迷，安比德表示：「完全就只是為了做到，任何我被要求去做的事。不管是掩護或掩護後跟進，還是在我被兩人或三人包夾時找到隊友，我都會繼續做到。」針對自己貢獻的分數，他補充：「我不會去強求分數。如果我一場只能出手5次，且要確保做出正確的決定，我會去執行。」

撇除對位及對手戰術性的包夾，健康狀況也是影響安比德能否正常發揮的因素之一。在與暴龍的第2戰，安比德抱病（腸胃炎）參賽，這讓他必須在賽前打針舒緩病情。更不用說在季後賽第1輪，安比德早就飽受左膝肌腱炎傷勢困擾。

不過針對傷勢，安比德認為「狀況有變好」，也說：「我們正試圖處理我的傷勢，以確保我應該上場多久。相信狀況會越來越明朗。」