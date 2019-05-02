NBA／克雷格浴血奮戰 金塊主帥：要與他當戰友

2019-05-02 13:32 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



克雷格浴血奮戰。 美聯社 分享 facebook 丹佛金塊今天在主場遭到拓荒者以97：90扳平系列賽，還在比賽中傷了克雷格（Torrey Craig），儘管鼻樑遭撞流血，但他短暫退場接受治療後又重返賽場，展現強大拚戰韌性；他的拚戰精神也讓金塊主帥馬龍（Michael Malone）直誇讚，並表示如果有一天自己一定要上戰場的話，會選擇與克雷格當戰友。

第二節的開局不到一分鐘，金塊克雷格在一次爭搶籃板時，遭到拓荒者柯林斯（Zach Collins）撞傷鼻樑，退場接受治療時可看見毛巾上有著斑斑血跡，之後他經過治療後戴上透明面具在第三節後段重返賽場。

緊急用棉條塞住鼻樑止血的克雷格，在決勝節讀秒階段又遭受到波及，約柯奇在爭搶籃板時推了康特（ Enes Kanter）一把，重心不穩的康特撞到一旁的克雷格，最終克雷格上場20分鐘，雖只得到7分、4籃板，但他展現出來的拚戰精神受到總教練的肯定。

「在這場比賽中，他就是一個被埋沒的英雄，他投進了一些求，並且表現得十分有韌性。」馬龍賽後說，「如果我有一天一定要上戰場的話，我會選擇和他一起。」而根據外媒報導指出，克雷格在離開休息室時呼吸有些問題，並沒有接受賽後媒體採訪。