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NBA／團隊六人得分上雙 拓荒者碎金扳平戰局

2019-05-02 11:53聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

季後賽東區對戰表

季後賽西區對戰表

系列賽首戰靠著約柯奇（Nikola Jokic）37分領軍搶下首勝的丹佛金塊，今天繼續在主場迎戰拓荒者，不過金塊團隊命中率僅三成四七，拓荒者靠著多點開花，以97：90將系列賽扳成一平，下一戰兩隊將在台灣時間4日上午10時30分移師波特蘭進行。

金塊在季後賽首輪與馬刺隊大戰七場才辛苦挺進第二輪，交手拓荒者的首戰靠著約柯奇37分、9籃板、6助攻、3抄截、2阻攻的全能數據，率隊在主場取得系列賽1：0領先。

身為球隊進攻發動機，約柯奇也知道拓荒者在系列賽第二戰必定會對他做出嚴防，不過他卻不擔心，賽前他曾表示，自己可以閱讀一切，知道他們要做什麼，有能力去解讀防守。

首節開賽金塊曾短暫取得領先，不過拓荒者靠著麥凱倫（C.J. McCollum）的三分球逆轉戰局，第二節拓荒者單節打出22：12的攻勢，也讓拓荒者在半場打完取得50：35的優勢。

易籃後，團隊命中率不佳的金塊仍無法找回手感，幾乎都以雙位數分差落後給拓荒者，決勝節金塊試圖反攻，頻頻爭搶進攻籃板製造二次攻擊機會，無奈籃框就是「加蓋」，也讓金塊反攻失利，以7分差吞敗，雙方前兩戰打完戰成1：1平手。

這場比賽也傳出傷情，第二節的開局不到一分鐘，金塊克雷格（Torrey Craig）在一次爭搶籃板時，遭到拓荒者柯林斯（Zach Collins）撞傷鼻樑，退場接受治療時可看見毛巾上有著斑斑血跡，之後他經過治療後戴上透明面具在第三節後段重返賽場。 

緊急用棉條塞住鼻樑止血的克雷格，在決勝節讀秒階段又遭受到波及，約柯奇在爭搶籃板時推了康特（ Enes Kanter）一把，重心不穩的康特撞到一旁的克雷格，隨後雙方爆發衝突，康特與穆雷（Jamal Murray ）各吞下一次技術犯規。

拓荒者金塊約柯奇
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