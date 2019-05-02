NBA／羅薩斯將任灰狼營運總裁 老東家火箭給祝福

2019-05-02 09:56 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



羅薩斯將任灰狼營運總裁。 美聯社 分享 facebook 明尼蘇達灰狼在今年元月初開除總教練兼籃球營運總裁錫柏杜（Tom Thibodeau），根據ESPN知名體育記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）報導指出，經過這段時間的人選尋覓，灰狼將雇用火箭副總裁羅薩斯（Gersson Rosas），作為球隊新任籃球營運總裁。

今年1月7日灰狼擊敗湖人隊幾小時後，無預警的開除總教練兼籃球營運總裁錫柏杜，錫柏杜是在2016年加入灰狼，兩年多來執教成績為96勝107敗，上個球季率領球隊睽違14年首度闖進季後賽，不過球隊本季卻不理想，也讓他在季中丟了工作。

近日多位消息人士透露，羅薩斯在當地時間1日與灰狼老闆泰勒（Glen Taylor）會面，雙方很快達成協議，他將成為球隊新任籃球營運總裁。

而在消息傳出後，火箭總管莫雷（Daryl Morey）也大方祝福羅薩斯有更好的發展，「羅薩斯是個很棒的人，與她共事很棒，他的能力遠超過他在球隊這份工作的要求，他贏得了機會，但我更希望他去東區，在西區我將會擁有一個強勁的對手。」

莫雷接著說：「這對我們來說當然是個巨大的損失，灰狼會知道羅薩斯有多麼努力、想法多麼超前和有天賦，他將打造一支勝利球隊，恭喜灰狼，他們得到聯盟中最好的球團高層之一。」