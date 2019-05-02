NBA／合約將到期 勇士老闆表態盼格林永留球隊

2019-05-02 09:07 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



勇士盼格林(左)留隊。 路透 分享 facebook 2015年與金州勇士先簽下五年8500萬美元合約的格林（Draymond Green），今年夏天可以提前與勇士續約，老闆拉卡柏（Joe Lacob）近日談到格林合約問題時，明確的表示，希望格林能永遠留在勇士。

目前正在為了衛冕繼續努力的勇士，結束球季後將面臨不少球員成為自由球員或是執行球員選項，除了杜蘭特（Kevin Durant）、湯普森（Klay Thompson）的未來動向受到矚目外，格林的合約也將在2020年到期。

格林在今年三月中承認更換經紀人，並且加入知名經紀人保羅（Rich Paul）的公司Klutch Sports，成為湖人球星詹姆斯（LeBron James）同門師弟，為續約做好準備。

本季例行賽格林表現並不穩定，例行賽繳出場均得分7.4分，是2013-14年球季後最低分，不過他在季後賽打出表現，八場比賽中有六場得分突破雙位數，場均得分來到12.6分，其中面對快艇隊的第六戰還繳出16分、14籃板、10助攻的「大三元」演出，在攻守兩端扮演要角。

拉卡柏說：「他是Draymond Green，我並不擔心。」拉卡柏也明確表示，希望格林能永遠留在勇士，「我希望格林能永遠留在這裡，他就是一名勇士隊球員。」

格林則認為，本季狀況不甚理想的原因，在於大部分時間的身體並不健康，不過現在球場上的感覺很好，「健康起了一個重要的作用，我已經很長一段時間沒能保持健康，現在身體感覺非常好。」