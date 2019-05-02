NBA／回休士頓速就醫 火箭樂觀看待哈登眼傷

2019-05-02 08:08 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



哈登眼傷。 美聯社 分享 facebook 昨與金州勇士系列賽第二戰中，眼睛不慎遭到戳傷的火箭隊球星哈登（James Harden），回到休士頓後立刻前往醫院拜訪眼科醫生，根據外媒報導，火箭對於哈登眼睛傷勢保持樂觀，相信哈登不會受到眼睛傷勢而影響之後的出賽，第三戰仍會正常上場。

昨天（1日）的比賽，首節兩隊都有傷情傳出，柯瑞（Stephen Curry）先是在開節不到4分鐘就因試圖抄火箭中鋒卡佩拉（Clint Capela）的球，造成左手中指脫臼，之後回到休息室檢查後，手指纏上繃帶續戰。

哈登則是在第一節還剩下6分多鐘時，遭到勇士前鋒格林（Draymond Green）的手戳到眼睛，之後退場接受檢查，直到第二節中又重回賽場；不過可以看到哈登的眼睛並不自然的眨眼，最終他19投9中，繳出29分、6籃板、4助攻的成績，球隊以109：115吞敗，系列賽陷入0勝2負的落後劣勢。

賽後哈登表示，自己在整場比賽幾乎都看不太清楚，但就是想回到球場上打球、幫助隊友。他在回到休士頓後，也立刻前往醫院做進一步檢查，雖然火箭官方沒有就哈登傷勢做詳細的說明，但對於哈登眼睛傷勢保持樂觀，認為第三戰到來時，哈登的眼睛能完全恢復正常。

系列賽第三戰將在台灣時間5日上午8點30分在休士頓開打。